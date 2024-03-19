В Астане демонтировали около 1000 билбордов и вывесок

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В столице продолжается работа по приведению внешнего облика города в соответствие с единым дизайн-кодом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

С начала 2024 года с фасадов зданий демонтировали около тысячи рекламных билбордов, вывесок и рекламы на колесах.

Напомним, сотрудники акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

Реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ «Астана-Жарнама», учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещенной на территории города.

С начала года проведено визуальное обследование 161 фасада зданий и сооружения, по результатам которого демонтировано около 1000 элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям действующего законодательства и искажает единый архитектурный облик столицы.

 

#Астана #реклама #демонтаж #вывески

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