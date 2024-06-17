В Астане гвардейцы вытащили из реки тонущего подростка

15 июня в 19:50 часов военнослужащие воинской части 5573 Алишер Махмет, Арсен Қази и Ринат Досщанов услышали крики о помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Как оказалось, ученик 10-го класса столичной школы №63, находясь у реки Акбулак, решил на спор переплыть реку с одного конца на другой, в результате чего не смог самостоятельно выбраться из воды.

В это время солдат воинской части рядовой Алишер Махмет оперативно оценив ситуацию, бросился в воду и спас из воды мальчика 2008 года рождения.

«Увидев парня, который находился в воде и звал на помощь, мы незамедлительно направились к нему. Ситуация была критическая - я принял решение: на ходу разделся и прыгнул в воду, чтобы вытащить тонущего подростка из воды. Позже прибыла скорая помощь, вызванная прохожими», – описал событие рядовой Алишер Махмет.

Так, благодаря слаженным действиям стражей правопорядка в очередной раз была спасена человеческая жизнь.