В Астане наградили «Лучших в профессии» медработников

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Стали известны победители первого республиканского конкурса «Лучший в профессии» среди медработников   

Фото: www.gov.kz

Сегодня накануне Дня Независимости Республики Казахстан в Министерстве здравоохранения состоялась торжественная церемония награждения победителей первого республиканского конкурса «Лучший в профессии» среди медицинских и фармацевтических работников. Конкурс организован с целью повышения престижа медицинских профессий, мотивации специалистов и демонстрации лучших практик в области здравоохранения.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает важность статуса врача в нашем обществе. Государство понимает и ценит ваш труд. В этом году был подписан важный закон, направленный на повышение статуса, юридическую и финансовую защиту медицинских работников», - подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Впервые в этом году по инициативе главы государства присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» нашим трем докторам за выдающиеся заслуги в деле спасения жизни людей и развитие отечественной медицины. Сегодня мы также впервые чествуем победителей республиканского конкурса «Лучший в профессии», наших самых достойных врачей, ученых, провизоров, медсестер, менеджеров и всех, кто внес значительный вклад в развитие отрасли, проявили высочайшие профессиональные качества, благородство и самоотверженность», - отметила глава ведомства.

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии» — это не только возможность выделить лучших из лучших, но и вдохновение для всех работников медицины расти профессионально. Победители 16 номинаций получат не только заслуженное признание, но и денежное вознаграждение в размере 500 МРП.

«2025 год мы объявляем годом повышения квалификации. Это важный шаг, направленный на то, чтобы наши врачи, преподаватели и молодые специалисты получили дополнительные знания и компетенции, опыт и поддержку. Призываю каждого из вас стать наставниками для молодых коллег, передавая свой бесценный опыт и помогая им расти профессионально», - обратилась министр к победителям конкурса.

Медицинские работники различных профилей и служб награждены в 16 номинациях: «Лучший врач стационара», «Лучший врач неотложной помощи», «Лучший врач первичной медико-санитарной помощи», «Лучший сельский врач», «Лучший социальный работник в здравоохранении», «Лучший акушер», «Лучшая медицинская сестра стационара», «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи», «Лучшая сельская медицинская сестра», «Лучший фельдшер», «Лучший преподаватель медицинского ВУЗа», «Лучший преподаватель медицинского колледжа», «Лучший ученый в здравоохранении», «Лучший менеджер здравоохранения», «Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы», «Лучший провизор».

В апреле 2024 года главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», который предусматривает целый ряд мер социальной поддержки медицинских работников.

Согласно принятого закона, врачи по остродефицитным специальностям, прибывающие на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, получают единовременную выплату в размере 100 МЗП или 8,5 млн. тенге.

Кроме того, по поручению главы государства с 1 января 2024 года, в рамках социальной поддержки медработников, для приобретения или строительства жилья, увеличен размер бюджетного кредита для специалистов, прибывших в сельские населенные пункты, в сумме, не превышающей 2 500 МРП или 9,2 млн. тенге.

Для детей медицинских работников местными исполнительными органами предусмотрено предоставление мест в приоритетном порядке в дошкольных организациях. Зачисление в ВУЗы вне конкурса детей медицинских работников, погибших или которым установлена инвалидность в результате исполнения служебных обязанностей.

Впервые в истории Независимого Казахстана в этом году главой государства присвоено почетного звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» (Заслуженный врач Республики Казахстан) с единовременной стимулирующей выплатой в размере 1000-кратного МРП.

 

#медицина #награждение

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