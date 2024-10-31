В Астане наградили победителей I-ого Конкурса военных музыкантов

На сцене Дворца школьников им. М. Утемисова прошла финальная часть мероприятия – Торжественный концерт по итогам I-ого Конкурса военных музыкантов Национальной гвардии МВД РК на приз заместителя Министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В финальном конкурсе приняли участие 16 талантливых музыкантов Национальной гвардии со всех уголков Казахстана, среди которых победители и лауреаты международных фестивалей. Они соревновались в мастерстве исполнения на духовых и ударных инструментах.

Стоит отметить, что данный конкурс проводится в Национальной гвардии РК впервые.

Главными целями мероприятия выступают поднятие духа, пропаганда военной музыки и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

- От имени Главного командования Национальной гвардии и от себя лично выражаю музыкантам огромную признательность за участие в конкурсе. Желаю всем музыкантам крепкого здоровья, достижения новых высот в творческой деятельности, а также больших успехов в нелегкой ратной службе на благо процветания нашей страны, - выступил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов.

Помимо сольных выступлений, зрителей порадовали насыщенной концертной программой с участием Образцово-показательного Оркестра НГ, Роты почетного караула, а также Ансамбля песни и танца НГ и детский танцевальный коллектив Военно-патриотического центра МО РК.

- В Национальной гвардии проходят службу и работают много высокоодаренных музыкантов. С целью поддержки талантливых исполнителей, мы организовали 1-й в истории Национальной гвардии «Конкурс военных музыкантов». Конкурс призван стать стартовой площадкой для талантливых музыкантов, показать все богатство и красоту безграничного музыкального наследия Казахстана, - отметил начальник военно-оркестрового центра капитан Олжас Құдайқұлов.

В ходе заключительного концерта военные музыканты исполняли военные, классические и народные композиции, а также зрители получили эстетическое удовольствие от парада-дефиле и показательного выступления с оружием военнослужащих Роты почетного караула.

Жюри, среди которых заслуженный деятель искусств РК, преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов Казахского Национального университета искусств Асет Нельдыбаев, солист «АСТАНА ОПЕРА» концертмейстер группы тромбонов Алмас Сагимбаев, Преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов Казахского Национального университета искусств Жанат Жакаев, кавалер ордена «Құрмет» начальник военно-оркестровой службы МО РК подполковник Алмас Ибрагимов в соответствии с критериями конкурса выбрали самых достойных представителей

По итогам Конкурса обладателем Гран-при конкурса стал старший специалист (концертмейстер) Академии Национальной гвардии ефрейтор Марат Сундетов (г. Петропавловск). Почетного первого места удостоилась служащая Кристина Бердник - музыкант-специалист воинской части 5571 (г. Алматы). Второе место занял старший специалист (старший музыкант) Ансамбля песни и танца воинской части 5573 рядовой Диана Рустембекова (г. Астана). Третье место занял старший специалист (концертмейстер) воинской части 5571 ефрейтор Ержан Назаров (г. Алматы).

Все победители и призеры от имени заместителя Министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией были награждены дипломами, статуэтками, и денежными премиями.

Члены жюри, награждая победителей, отметили, что участие в конкурсе станет заметным этапом в творческой биографии, а приобретенный опыт позволит военным музыкантам Национальной гвардии покорять новые профессиональные вершины.