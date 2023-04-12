В Астане назначили акимов районов Нура и Сарыарка

В Астане по согласованию с Администрацией президента Казахстана и депутатами городского маслихата назначены акимы двух районов. Акимом района Нура стал Жусуп Жумагулов, акимом района Сарыарка назначен Бауыржан Ералы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата столицы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Жусуп Жумагулов – член Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал со специалиста управления инвестиций и развития столицы. С 2016 по 2019 год занимал должности заместителя руководителя Центра исследования проблем религий, заместителя руководителя управления по делам общественного развития столицы. С 2020 года работал заместителем руководителя аппарата акима столицы. С февраля 2022 года был акимом района Сарыарка.

Бауыржан Ералы трудовую деятельность начал с должности инспектора Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. В разные годы трудился экспертом, главным экспертом управления Ситуационного центра, и.о заместителя начальника управления Центра электронного декларирования. В 2022 году был заместителем руководителя главного диспетчерского управления КГД. До назначения занимал должность советника акима столицы.

В рамках поручений главы государства перед новыми акимами поставлен ряд задач по развитию районов и жилых массивов.