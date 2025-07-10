С 12 по 13 июля в Астане будет работать новая площадка ярмарки выходного дня, расположенная на территории торгового центра «KERYEN JOLY», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый торговый центр «KERYEN JOLY» расположен по адресу: шоссе Алаш, 35.

Это современный торговый объект с развитой инфраструктурой, высокой проходимостью, удобной транспортной доступностью и всеми необходимыми условиями для комфортного посещения. Благодаря оснащению холодильным и складским оборудованием, площадка идеально подходит для размещения фермерской и продовольственной продукции.

На ярмарке горожанам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продовольственной продукции от местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств различных регионов Казахстана. Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам.

Дополнительно в это же дни - 12 и 13 июля - ярмарки выходного дня будут функционировать и на уже известных горожанам площадках: на территории ТРЦ «Коктал» (пр. Нургисы Тлендиева, 12а); по адресу: ул. Бейбарыс Султан, 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»).

Все ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 19:00 часов.