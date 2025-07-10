С 12 по 13 июля в Астане будет работать новая площадка ярмарки выходного дня, расположенная на территории торгового центра «KERYEN JOLY», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата
Новый торговый центр «KERYEN JOLY» расположен по адресу: шоссе Алаш, 35.
Это современный торговый объект с развитой инфраструктурой, высокой проходимостью, удобной транспортной доступностью и всеми необходимыми условиями для комфортного посещения. Благодаря оснащению холодильным и складским оборудованием, площадка идеально подходит для размещения фермерской и продовольственной продукции.
На ярмарке горожанам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продовольственной продукции от местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств различных регионов Казахстана. Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам.
Дополнительно в это же дни - 12 и 13 июля - ярмарки выходного дня будут функционировать и на уже известных горожанам площадках: на территории ТРЦ «Коктал» (пр. Нургисы Тлендиева, 12а); по адресу: ул. Бейбарыс Султан, 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»).
Все ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 19:00 часов.