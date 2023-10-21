В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов

На сегодняшний день в столице 50 тыс. детей стоят в очереди в дошкольное учреждение, передает Kazpravda.kz

Фото: сайт акимата Астаны

В столице построят 60 государственных детских садов, сказал аким Астаны Женис Касымбек в интервью программе «Уәде» на телеканале Jibek joly, сообщает официальный сайт акимата столицы.

«На сегодняшний день в нашем городе 50 тысяч детей находятся в очереди в детский сад. Мы занимаемся решением этой проблемы. В настоящее время мы решили возобновить строительство государственных детских садов. Планируем поэтапно построить 60 государственных детских садов», – сказал аким Астаны.

Он также отметил, что в рамках нацпроекта «Комфортная школа» по поручению главы государства в столице будет построено 24 комфортные школы.