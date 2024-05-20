В Астане потерявшаяся шестилетняя девочка вызвала полицию через кнопку SOS

С помощью встроенной видеокамеры были зафиксированы все данные ребенка, сообщает Instagram-аккаунт столичной полиции

Фото: скриншот видео ДП г. Астана

Как выяснилось, девочка каталась на роликах на Водно-Зеленом бульваре столицы с мамой и, в какой-то момент, потеряла её из виду. Увидев терминал с тревожной кнопкой, она нажала на неё. Мгновенно звонок был получен сотрудником полиции из Центра оперативного управления. Вызов был принят и незамедлительно отработан. На место был направлен патруль полка патрульной полиции. В течение нескольких минут мама нашлась.

Сотрудники полиции г. Астана напоминают о необходимости контролировать поведение детей и об ответственности родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

Внедрение современных цифровых технологий в деятельность столичной полиции позволяет более эффективно и качественно решать задачи по обеспечению охраны общественного порядка.

Граждане имеют возможность при нажатии на кнопку данного устройства практически мгновенно связаться с сотрудником полиции из Центра оперативного управления. С помощью встроенной видеокамеры обеспечивается видеосъемка, а встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь. Все данные фиксируются системой автоматически.