В Астане появился рейтинг безопасности увеселительных заведений

Общество, Цифровизация
149

Департамент полиции города Астаны при поддержке палаты предпринимателей «Атамекен» и компании Astana Innovations разработал информационный сервис «Рейтинг безопасности увеселительных заведений», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Проект запущен в пилотном режиме.

«Рейтинг носит исключительно рекомендательный характер, не влечет привлечения к ответственности и не направлен на оказание административного давления на бизнес», – отметил начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Астаны Арман Айтмагамбетов.

В рейтинге отражаются меры, принимаемые владельцами увеселительных заведений по обеспечению комфорта и безопасности граждан. Это наличие видеонаблюдения, специализированной охраны, тревожной кнопки, уличного освещения, систем и средств пожаротушения, запасных выходов.

За прошедший год из развлекательных заведений столицы поступило более 16 тысяч звонков, на каждый из которых выезжали полицейские. Так, 610 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, совершено свыше 700 краж и более 300 иных правонарушений. Помимо этого, около 5 тысяч человек обратились за помощью в связи с различными конфликтными ситуациями и скандалами в увеселительных заведениях.

Принимаемые ДП Астаны меры направлены на сокращение количества правонарушений и обеспечение безопасности в увеселительных заведениях.

Приложение 21 февраля размещено на площадке Smart Astana, где предприниматели могут самостоятельно зарегистрироваться и внести нужные сведения. После обработки данных они будут включены в рейтинг.

Жители и гости столицы могут ознакомиться с рейтингом и выбрать наиболее безопасное заведение в этом же приложении.

Популярное

Все
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
Сельскому акиму, потушившему пожар в доме односельчан, вручили медаль МЧС
Среди казахстанцев в последнее время все больше разведенных пар
Владелец птицефабрики, прекратившей работу в области Улытау в мае прошлого года, готовится к запуску производства на новом месте
В Карагандинской области наблюдается острый дефицит водителей автобусов
Жители Курмангазинского района Атырауской области бьют тревогу. Зловонное озеро, которому уже больше 10 лет, стало для них настоящим бедствием
Продолжается работа по возвращению в сельхозоборот неиспользуемых земельных участков
В известном международном издании Conde Nast Traveler опуб­ликован материал о нашей стране под интригующим читателя названием The Most Breathtaking Places to Visit in Kazakhstan («Самые захватывающие места, которые можно посетить в Казахстане»)
Атырауские перевозчики винят в своих финансовых потерях отсутствие субсидий, которые были обещаны местными властями. Так ли это?
Около восьми миллионов тенге в год тратится на аренду тревожных кнопок SOS в Астане. Но стоит ли этих денег столичное ноу-хау?
"Больше негде хранить": в Эквадоре из кокаина стали строить здания
Он сделал себя сам
Больше, чем любовь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 февраля
Как на ладони
Когда Казахстан начнет отгрузку нефти в Германию, ответил Акчулаков
«Путь к Байтереку»
Царь-басу – 150!
Как не потерять себя?
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Мошенники используют имя президента, чтобы обманывать казах…
Полицейскую машину из снега слепил житель ЗКО – видео
Онлайн теперь могут обратиться в прокуратуру за защитой биз…
Без вести пропавшего 20-летнего акмолинца разыскивает полиц…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]