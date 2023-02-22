В Астане появился рейтинг безопасности увеселительных заведений

Департамент полиции города Астаны при поддержке палаты предпринимателей «Атамекен» и компании Astana Innovations разработал информационный сервис «Рейтинг безопасности увеселительных заведений», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Проект запущен в пилотном режиме.

«Рейтинг носит исключительно рекомендательный характер, не влечет привлечения к ответственности и не направлен на оказание административного давления на бизнес», – отметил начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Астаны Арман Айтмагамбетов.

В рейтинге отражаются меры, принимаемые владельцами увеселительных заведений по обеспечению комфорта и безопасности граждан. Это наличие видеонаблюдения, специализированной охраны, тревожной кнопки, уличного освещения, систем и средств пожаротушения, запасных выходов.

За прошедший год из развлекательных заведений столицы поступило более 16 тысяч звонков, на каждый из которых выезжали полицейские. Так, 610 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, совершено свыше 700 краж и более 300 иных правонарушений. Помимо этого, около 5 тысяч человек обратились за помощью в связи с различными конфликтными ситуациями и скандалами в увеселительных заведениях.

Принимаемые ДП Астаны меры направлены на сокращение количества правонарушений и обеспечение безопасности в увеселительных заведениях.

Приложение 21 февраля размещено на площадке Smart Astana, где предприниматели могут самостоятельно зарегистрироваться и внести нужные сведения. После обработки данных они будут включены в рейтинг.

Жители и гости столицы могут ознакомиться с рейтингом и выбрать наиболее безопасное заведение в этом же приложении.