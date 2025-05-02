Выпуск книги приурочен к 210-летию со дня рождения известного поэта, прозаика и драматурга Петра Ершова

Фото Русского дома в Астане

В Астане презентовали издание сказки «Конек-Горбунок» на казахском и русском языках, передает корреспондент Kazpravda.kz

В мероприятии, прошедшем на площадке Национальной Академической библиотеки Республики Казахстан, приняли участие праправнучка поэта Инесса Боцул, профессор Алима Жармагамбетова, представитель Россотрудничества Сергей Каймашников, депутат Тюменской областной Думы Дмитрий Фролов, а также представители Казпрофтранса, библиотечные работники и столичные школьники.

– Используемый нами в книге перевод «Конька-Горбунка» Кайнекея Жармагамбетова был издан несколько лет назад по инициативе ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта». Он стал лауреатом XVII Международной литературной премии имени Петра Ершова, которая проходила в городе Ишим Тюменской области несколько лет назад. Был объявлен конкурс рисунков по мотивам сказки «Конек-Горбунок» среди детей железнодорожников в возрасте от 8 до 14 лет. Лучшие работы легли в основу иллюстраций переизданной книги, – отметил Дмитрий Фролов.

Участники презентации высоко оценили полиграфический уровень издания, а также отметили важность подобных социально-культурных проектов для развития современного гуманитарного пространства.

После торжественного мероприятия состоялась безвозмездная передача новых изданий в Национальную Академическую библиотеку Республики Казахстан и детские библиотеки столицы.