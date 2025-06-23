Книга посвящена вопросам развития цивилизации вдоль рек Ишим и Нура, исторической роли переправы Караоткель и национально-освободительного движения Кенесары в XIX веке

Фото пресс-службы Национальной академической библиотеки РК

В основе труда доктора исторических наук, профессора Жамбыла Артыкбаева лежат уникальные сведения из малоизвестных архивных источников, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам автора, в своей работе он стремился раскрыть перед читателем яркие страницы древней истории Астаны.

— Караоткель — это ключ к познанию всей нашей истории. Этот регион, где проходили тысячи караванных путей и соприкасались великие цивилизации, имеет большое геополитическое значение, — отметил Жамбыл Артыкбаев.

Работа над книгой сопровождалась кропотливыми архивными поисками. Автором были изучены материалы бывших Акмолинского и Целиноградского музеев, личные коллекции купцов Кубриных и летописные сведения.

Отдельное внимание уделено упоминаниям города в произведениях певцов и поэтов Караоткельского региона.

Книга издана тиражом 200 экземпляров при поддержке акимата Астаны.