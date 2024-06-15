В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»

Культура
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Павел Ильин

К съемкам двухчасового ­байопика, посвященного последним годам жизни великого акына, режиссер Жандос Кусаинов приступил в 2021 году.

фото предоставлено организаторами

Именно тогда был дан старт юбилейным мероприятиям к 175-летию Жамбыла. По словам режиссера, его главной целью было показать художественно переосмысленный им образ великана народной поэзии.

– Мне очень хотелось создать правдивый образ великого акына. Для того, чтобы погрузиться в ту эпоху и почерпнуть реальные факты, я изучал документы и книги, написанные современниками Жамбыла. При этом снимал не документальный фильм и оставил за собой право на художественную правду, а не только на истори­ческую, – отметил Жандос Кусаинов.

Роль Жамбыла в фильме исполнил народный артист Казахстана Досжан Жанботаев. В актерский состав также вошли Алмас Шаяхметов, Анна Старченко, Асан Мажит, Ерик Жолжаксынов, Фархад Махмудов, Филипп Волошин, Асылбек Айтиш и другие.

Хронологически фильм охватывает 1936–1945 годы, которые справедливо считаются временем подлинного расцвета поэзии Жамбыла, совпавшего с небывалым общественным интересом к его произведениям. Наряду с Сулейманом Стальским и Марфой Крюковой он стал символом преобразившегося устного народного творчества, воспевающего героику современности. Создатели картины постарались изобразить те мотивы, которые толкали Жамбыла к созданию той или иной песни, показать глубинную психологию его художественного мира.

Вместе с тем перед зрителями разворачиваются картины знаменательных событий, ставших этапными в жизни великого акына: слет мастеров народного творчества, публикации песен в центральных советских газетах – «Правде» и «Известиях», встречи с выдающимся государственным деятелем и организатором народного просвещения Оразом Жандосовым, основоположником казахской советской литературы Сакеном Сейфуллиным и другими видными историческими личностями. Значительное внимание уделяется также поездке Жамбыла в Москву, куда он направился в составе делегации участников Декады казахской литературы и искусства, и встрече акына с председателем ЦИК СССР Михаилом Калининым.

Не остался без внимания и дореволюционный период творчест­ва Жамбыла. В частности, авторы фильма воссоздали события 1913 года, когда акын был приглашен на празднование 300-летия дома Романовых. Как известно, вместо того чтобы спеть песню, прославляющую царскую семью, Жамбыл выступил с резкой критикой самодержавия, после чего был избит жандармами и выгнан с праздника. Эта сцена напомнила зрителям о том, что социальная проблематика и бесстрашие были характерны и для раннего творчества великого акына.

В сегодняшних реалиях обращение к опыту культурного наследия, оставленного нашими предками, является объективной необходимос­тью. Духовное развитие общест­ва в целом и каждого человека в отдельности невозможно в отрыве от исторического опыта прошлого, который мы в повседнев­ной речи часто называем своими корнями. Поэтому создание произведений искусства, позволяющих нам приобщиться к этому опыту, можно только приветствовать.

В широкий прокат фильм «Жамбыл. Жаңа дәуір» вышел 6 июня. Создана картина при поддержке Министерства культуры и информации РК.

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