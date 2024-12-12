В Астане пройдет очередной «Соғым Fest»

14-15 декабря фермеры Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей представят свою продукцию в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

В Астане 14-15 декабря будет проходить очередной «Соғым Fest». Мероприятие будет проходить на парковке ТРЦ «Koktal» по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а.

Также в торгово-развлекательном центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Ярмарка будет работать каждые выходные с 10:00 утра до 22:00 часов вечера. Соғым FEST – каждые выходные с 07:00 до 17:00.