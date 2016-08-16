В Астане родители будут следить за успеваемостью своих детей через приложения

С начала нового учебного года родители столичных школьников смогут в электронном виде отслеживать успеваемость своих детей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
"Это стало возможным благодаря запуску проекта Astana Learning Management System, который работает через портал Edupage. Данная система доступна как в формате веб-сайта, так и в виде мобильного приложения для смартфонов и планшетов.
Благодаря порталу Edupage родителям можно будет в любое время узнать расписание занятий, текущие оценки своих детей, домашние задания, посмотреть журнал посещаемости занятий, меню столовой, получить доступ к дополнительным учебным материалам и даже принять участие в опросах и анкетировании", – говорится в сообщении.
Отмечается, что система позволяет получать круглосуточный доступ к информации о новостях школы, о замещающем преподавателе, предстоящем собрании или мероприятии.
"Родители смогут установить прямую связь с каждым учителем и администрацией школы.
Учителя же посредством данной системы получат возможность автоматического составления расписания уроков, электронного учета всех оценок.
Бесплатное приложение доступно для скачивания в Play Market и App Store", – пояснили в акимате.