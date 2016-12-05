В Астане самый большой ледовый городок построят возле ТРЦ "Хан Шатыр"
Ботагоз Балтабаева
В Астане любителей зимних развлечений ждет масса сюрпризов. Ледовые горки, катки, сказочные скульптуры изо льда построят для жителей и гостей города. Самый большой ледовый городок будет расположен около ТРЦ "Хан Шатыр". Все работы обещают завершить до 20 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
На площади около торгового центра зальют каток, установят комплекс горок, а также городок с ледовыми скульптурами. Причем, по словам организаторов, будет предусмотрено все до мелочей, включая пункты проката коньков, санок, а кроме того, на территории можно будет перекусить и согреться чаем.
Также катки под открытым небом будут залиты перед зданием столичного акимата, на набережной реки Есиль, около фонтана "Солнце" будет выполнен необычный каток, оформленный в виде часов. Кроме того, катки появятся на ручье Акбулак, в парках "Жеруйык" и в Президентском.
"В парке "Арай" установят большие горки, в отличие от прошлого года. Один из самых красивых катков, пожалуй, будет здесь. Этот парк сам по себе больше прогулочный, освещение красивое, для молодежи замечательно подходит. В целом все катки будут оборудованы точками проката, общепита, все будет в красивом формате. В парках, на мой взгляд, удобны катки, так как там есть деревья, а это защита от ветра, с детьми удобно", – считает заместитель директора Фонда коммунальной собственности Астаны Гани Хасенов.
По его словам, все работы будут завершены до 20 декабря.