В Атырау ищут причину неприятного запаха

Фото: акимат области

Несколько дней назад жители города пожаловались на неприятный запах в воздухе, однако ответственные органы приступили к выяснению причин возникшей ситуации лишь спустя четыре часа.

По информации руководителя департамента экологии Алибека Бекмухамедова, по данным АФ РГП «Казгидромет», за сутки зарегистрировано 36 фактов высокого и два факта экстремального загрязнения воздуха.

«Мы полагаем, что запах может исходить от полей испарения «Сасыксай», расположенных в левой части города. Здесь сильно загрязняющий атмосферный воздух ингредиент превысил предельно допустимую концентрацию в 10 раз. Кроме того, 24 марта в 9.40 утра на станции мониторинга качества атмосферного воздуха «Привокзальный» зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 97 раз», – сказал А. Бекмухамедов на совещании в акимате с участием департамента экологии, АФ РГП «Казгидромет», управления санитарно-эпидемиологического контроля, представителей ТОО «АНПЗ», «Тенгизшевройл» и компании NCOC N.V.

По словам руководителя областного филиала РГП «Казгидромет» Салауата Толенова, вся информация о фактах повышенного и сверхвысокого загрязнения атмосферного воздуха своевременно предоставляется в департамент экологии по Атырауской области и местные уполномоченные органы. Однако станции мониторинга загрязнения воздуха АНПЗ и NCOC N.V. не предоставили данных в ночь с 24 на 25 марта.

«Информация о ситуации с 3 до 7 часов утра не поступала. Мы измерили качество атмосферного воздуха в жилом массиве возле АНПЗ. Ветер дул с северо-востока. В жилом массиве, расположенном в правой стороне от ТОО «АНПЗ», отмечено превышение ПДК по сероводороду в 21-25 раз (высокая загрязненность). А с левой стороны от завода ПДК превышена в 17,5 раза (повышенная загрязненность). Данные по мониторингу направлены в департамент экологии по Атырауской области», – сообщил С. Толенов.

В социальных сетях распространилась информация, что запах сероводорода исходит от месторождения «Карабатан» компании NCOC N.V. По словам директора по охране и безопасности труда консорциума Уалихана Жанаисова, компания не имеет к этому никакого отношения.

«⁠Мы провели анализ в специальной санитарно-защитной зоне. Качество воздуха проверяли с часа ночи до 9 часов утра. По результатам проверки, проведенной 24-25 марта, преобладающее направление ветра – с северо-запада на юго-восток, то есть в сторону месторождения. Кроме того, скорость ветра была 2 метра в секунду. Мы получаем данные со всех станций, ситуация под контролем», – сказал У. Жанаисов.

Аким области подверг критике работу руководителей, которые халатно отнеслись к сложившейся экологической ситуации. Глава региона поручил ответственным руководителям выяснить причины загрязнения атмосферного воздуха и создать комиссию для принятия необходимых мер. Он подчеркнул необходимость оперативного и своевременного информирования жителей о предпринимаемых мерах.