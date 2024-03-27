В Атырау ищут причину неприятного запаха

Происшествия
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Глава региона Серик Шапкенов раскритиковал работу ответственных органов, не принявших оперативных мер при распространении неприятного запаха в атмосферу в праздничные дни, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области

Несколько дней назад жители города пожаловались на неприятный запах в воздухе, однако ответственные органы приступили к выяснению причин возникшей ситуации лишь спустя четыре часа.

По информации руководителя департамента экологии Алибека Бекмухамедова, по данным АФ РГП «Казгидромет», за сутки зарегистрировано 36 фактов высокого и два факта экстремального загрязнения воздуха.

«Мы полагаем, что запах может исходить от полей испарения «Сасыксай», расположенных в левой части города. Здесь сильно загрязняющий атмосферный воздух ингредиент превысил предельно допустимую концентрацию в 10 раз. Кроме того, 24 марта в 9.40 утра на станции мониторинга качества атмосферного воздуха «Привокзальный» зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 97 раз», – сказал А. Бекмухамедов на совещании в акимате с участием департамента экологии, АФ РГП «Казгидромет», управления санитарно-эпидемиологического контроля, представителей ТОО «АНПЗ», «Тенгизшевройл» и компании NCOC N.V.

По словам руководителя областного филиала РГП «Казгидромет» Салауата Толенова, вся информация о фактах повышенного и сверхвысокого загрязнения атмосферного воздуха своевременно предоставляется в департамент экологии по Атырауской области и местные уполномоченные органы. Однако станции мониторинга загрязнения воздуха АНПЗ и NCOC N.V. не предоставили данных в ночь с 24 на 25 марта.

«Информация о ситуации с 3 до 7 часов утра не поступала. Мы измерили качество атмосферного воздуха в жилом массиве возле АНПЗ. Ветер дул с северо-востока. В жилом массиве, расположенном в правой стороне от ТОО «АНПЗ», отмечено превышение ПДК по сероводороду в 21-25 раз (высокая загрязненность). А с левой стороны от завода ПДК превышена в 17,5 раза (повышенная загрязненность). Данные по мониторингу направлены в департамент экологии по Атырауской области», – сообщил С. Толенов.

В социальных сетях распространилась информация, что запах сероводорода исходит от месторождения «Карабатан» компании NCOC N.V. По словам директора по охране и безопасности труда консорциума Уалихана Жанаисова, компания не имеет к этому никакого отношения.

«⁠Мы провели анализ в специальной санитарно-защитной зоне. Качество воздуха проверяли с часа ночи до 9 часов утра. По результатам проверки, проведенной 24-25 марта, преобладающее направление ветра – с северо-запада на юго-восток, то есть в сторону месторождения. Кроме того, скорость ветра была 2 метра в секунду. Мы получаем данные со всех станций, ситуация под контролем», – сказал У. Жанаисов.

Аким области подверг критике работу руководителей, которые халатно отнеслись к сложившейся экологической ситуации. Глава региона поручил ответственным руководителям выяснить причины загрязнения атмосферного воздуха и создать комиссию для принятия необходимых мер. Он подчеркнул необходимость оперативного и своевременного информирования жителей о предпринимаемых мерах.

«Жители города в социальных сетях часто жалуются на загрязнение воздуха. Данная ситуация показала, что компетентные государственные органы не выполняют свои функциональные обязанности оперативно и на должном уровне. В приоритете должно быть здоровье жителей региона, которое напрямую зависит от экологии. Мы говорим, что неприятный запах исходит от полей испарения «Тухлая балка». Однако это вызывает вопрос, так как там почистили воду, была информация, что даже на это место прилетели фламинго. На полях испарения «Квадрат» также ведутся очистные работы. Запах, исходящий от них, полностью покрыть город не может. Создайте комиссию и подключите к решению этих вопросов компетентных специалистов. Необходимо собрать информацию со станций атмосферного воздуха АФ РГП «Казгидромет», провести анализ и на основе этих работ принять соответствующие меры наказания», – заключил С. Шапкенов.

 

#аким #Атырау #критика #воздух

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