В Атырау выявили частную школу без лицензии
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Частное учебное заведение с первого сентября приняло 319 учащихся, не уведомив родителей о том, что школа не имеет лицензии для ведения образовательной деятельности. Ранее данное учреждение функционировало как образовательный центр, готовивший старшеклассников к ЕНТ. Но одно дело – подготовительный центр, где дети обучаются несколько часов, и совсем другое – полноценная общеобразовательная школа с правом выдачи аттестата. Для открытия такого заведения необходимо выполнить требования, которые предъявляют органы санитарно-эпидемиологического контроля, а их немало.