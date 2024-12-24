В Атырау выявили частную школу без лицензии

К моменту открытия школы требования выполнены не были. Мало того, отсутствовала лицензия на ведение образовательной деятельности. Несмотря на это, руководство частного предприятия запустило рекламу в социальных сетях и начало призывать родителей обучать детей именно в этой школе, пообещав безопасную развозку, собственную стильную школьную форму, здоровое и сбалансированное питание, 12 видов кружков и дополнительных занятий, где педагоги будут развивать способности каждого.

В результате родители более 300 детей отдали свои деньги (а это один миллион тенге за год за одного ребенка), но вскоре выяснилось, что на деле у детей не оказалось даже элементарных учебников, не говоря уже о компьютерных классах. Руководство же школы заявило, что ничего страшного в этом не видит. «Скоро все будет, есть небольшие задержки», – заверяли в учебном заведении.

Как пояснили в управлении санитарно-эпидемиологического конт­роля, в соответствии с Законом РК

«О разрешениях и уведомлениях» объекты образования могут вести свою деятельность только после получения всех разрешительных документов. По словам директора департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Бердибека Таишева, у данной школы никакого разрешения нет.

– Родители, прежде чем отдать документы в частную школу и заплатить немалую сумму, должны были как минимум поинтересоваться, имеет ли право это ТОО заниматься образовательной деятельностью с правом выдачи аттестата. В респуб­лике действует единая информацион­ная система, которая автоматизирует процессы лицензирования и разрешительных документов. Она называется «Е-лицензирование», обеспечивает эффективный и прозрачный механизм информационного взаимодействия между государственными органами-лицензиарами и бизнес-сообществом, – отметил Бердибек Таишев.

Школы без лицензии не имеют права выдавать аттестаты. Поэтому те, кто сейчас обучаются в данной школе, вполне могут остаться без этого официального документа об основном образовании, или же им придется переходить в другие учебные заведения. Пока же специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау рассмотрел дело в отношении частной школы и вынес решение оштрафовать руководство. «Факт совершения административного правонарушения доказан материалами дела», – уточнили в суде.