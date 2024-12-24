В Атырау выявили частную школу без лицензии

Закон и Порядок
10
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Частное учебное заведение с первого сентября приняло 319 учащихся, не уведомив родителей о том, что школа не имеет лицензии для ведения образовательной деятельности. Ранее данное учреждение функционировало как образовательный центр, готовивший старшеклассников к ЕНТ. Но одно дело – подготовительный центр, где дети обучаются несколько часов, и совсем другое – полноценная общеобразовательная школа с правом выдачи аттестата. Для открытия такого заведения необходимо выполнить требования, которые предъявляют органы санитарно-эпидемиологического контроля, а их немало.

К моменту открытия школы требования выполнены не были. Мало того, отсутствовала лицензия на ведение образовательной деятельности. Несмотря на это, руководство частного предприятия запустило рекламу в социальных сетях и начало призывать родителей обучать детей именно в этой школе, пообещав безопасную развозку, собственную стильную школьную форму, здоровое и сбалансированное питание, 12 видов кружков и дополнительных занятий, где педагоги будут развивать способности каждого.

В результате родители более 300 детей отдали свои деньги (а это один миллион тенге за год за одного ребенка), но вскоре выяснилось, что на деле у детей не оказалось даже элементарных учебников, не говоря уже о компьютерных классах. Руководство же школы заявило, что ничего страшного в этом не видит. «Скоро все будет, есть небольшие задержки», – заверяли в учебном заведении.

Как пояснили в управлении санитарно-эпидемиологического конт­роля, в соответствии с Законом РК
«О разрешениях и уведомлениях» объекты образования могут вести свою деятельность только после получения всех разрешительных документов. По словам директора департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Бердибека Таишева, у данной школы никакого разрешения нет.

– Родители, прежде чем отдать документы в частную школу и заплатить немалую сумму, должны были как минимум поинтересоваться, имеет ли право это ТОО заниматься образовательной деятельностью с правом выдачи аттестата. В респуб­лике действует единая информацион­ная система, которая автоматизирует процессы лицензирования и разрешительных документов. Она называется «Е-лицензирование», обеспечивает эффективный и прозрачный механизм информационного взаимодействия между государственными органами-лицензиарами и бизнес-сообществом, – отметил Бердибек Таишев.

Школы без лицензии не имеют права выдавать аттестаты. Поэтому те, кто сейчас обучаются в данной школе, вполне могут остаться без этого официального документа об основном образовании, или же им придется переходить в другие учебные заведения. Пока же специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау рассмотрел дело в отношении частной школы и вынес решение оштрафовать руководство. «Факт совершения административного правонарушения доказан материалами дела», – уточнили в суде.

#Атырау #лицензия #частная школа

Популярное

Все
Худи и свитшоты made in Abai
Молодежный задор и упорство
«Народных» и «образцовых» стало больше
Указ Главы государства
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером

Читайте также

Двух казахстанцев осудили за терроризм в Сирии
Квартиры для многодетных в проблемном ЖК вернули в госсобст…
Нарколабораторию ликвидировали в Костанайской области
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой жител…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]