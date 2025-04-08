Комплекс производительностью 6 млн сеянцев в год начнет действовать в Костанайской области следующей весной. А разместится он на землях запаса в Аулиекольском районе.

фото из архива «КП»

Деятельность комплекса будет организована по аналогии с питомником для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, расположенном в лесном резервате «Семей орманы». Изюминкой объекта станет применение инновационной технологии, которая позволит сократить сроки выращивания стандарт­ного посадочного материала с двух лет до одного года, а также повысить приживаемость лесных культур до 90%.

Общая территория комплекса составит 8,4 га, полезная – три гектара. Он будет вдвое мощнее существующего в области Абай и обойдется в 3,5 млрд тенге, которые акимат области намерен взять взаймы под 3% у фонда развития промышленности.

Аналогичные комплексы планируется построить в шес­ти областях республики: Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и области Абай.

– Для выполнения задачи по высадке двух миллиардов деревьев в этих регионах существует дефицит сеянцев, который здесь восполняют за счет их закупа на рынке. Поэтому и решено было создать современные питомники, что и дешевле, и надежнее в плане приживаемости, – пояснил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.

Построить лесосеменной комплекс именно в Аулиекольском районе решено не случайно. Здесь в результате природного пожара осенью 2022-го сгорело более 43 тыс. га леса, ущерб оценивается почти в 19 млрд тенге.

По сей день в этой местнос­ти ведутся работы по ликвидации последствий того пожарища. За два последних года под рубку было выделено 13,1 тыс. га, или 40% от поврежденной огнем площади. Заготовлено 1 млн 215 тыс. кубометров древесины. Кроме того, проведена посадка на площадях гари Аулиекольского района вдоль автомобильных дорог на площади 310 га (2,1 млн саженцев).