Свежий выпуск
​В автостроение пришел отечественный инвестор
Валерий ВЕДЕНКО, Ангелина СИНЕВА, Костанай

Событие знаковое. Если прежде отечественная автопромышленность привлекала инвестиции извне, то есть в основном партнеры были иностранными, то теперь к списку инвесторов присоединилась казахстанская компания – случай пока единичный.

Несколько ранее желание сотрудничать с местными автопроизводственными площадками изъявила крупная китайская инвестиционная компания CMC (China National Machinery IMP.EXP), Казахстанская AIC (Alatau Invest Capital) отныне по факту становится ее партнером.

После решения местных властей создать в Костанае индустриальную зону, которая будет способствовать развитию высокотехнологичных производств, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, заметно возросла деловая активность в рамках развития национального казахстанского автомобильного кластера. Подписанный меморандум предполагает осуществление инвестиций в нескольких направлениях: производство в Костанае легковых автомобилей, легких коммерческих грузовиков, тяжелых грузовиков, автобусов, развитие индустриальной зоны в Костанае общей площадью 400 га, создание национального казахстанского автомобильного бренда и научно-исследовательской и конструкторской базы. В сферу сотрудничества компаний также войдут подготовка и повышение квалификации кадров для автомобильного производства, трансферт новых передовых технологий автомобилестроения.

На первом этапе партнерских отношений будут реализованы два крупных проекта. Один предполагает запуск производства по технологии мелкоузлового метода, включая сварку, окраску и сборку легковых автомобилей JACS3 и Peugeot 301. Инвестиции в основной капитал составят 5,942 млрд тенге, 20% (1,195 млрд тенге) из которых профинансирует AIC, остальные 80% – CMC. Помимо легковых авто, на костанайских производственных площадках намерены развивать CKD-проект коммерческой техники и автобусов тоже совместно с новыми инвесторами. Здесь финансовые вложения составят 5,123 млрд тенге, 50% (2,561 млрд) из которых выделит AIC и остальные 50% – CMС.

От проекта ожидаются перспективы в развитии автокластера и других приоритетных для Казахстана отраслей, увеличение валового регионального продукта, привлечение дополнительных иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, а также стимулирование развития промышленности в регионе.

– Руководство нашего фонда очень тщательно изучало, в какие отрасли можно вложить инвестиции, и остановилось на автомобилестроении, – сказал перед подписанием меморандума Кайрат Сатыбалдыулы, управляющий партнер Alatau Invest Capital. – Это действительно новейшие технологии. AllurGroup является локомотивом в отечественном автопроме. Конечно, большая конкурентная работа предстоит в той же России. Будем надеяться, что получим поддержку как со стороны госорганов, так и частных лиц. Полагаю, не за горами время, когда казахстанцы массово будут ездить на машинах, которые выпускает AllurGroup. Мы намерены увеличить количество запчастей, производимых в Казахстане, а значит, и увеличить казахстанское содержание в выпускаемых в нашей стране автомобилях.

По словам Андрея Лаврентьева, председателя совета директоров AllurGroup, с 2018 года в рамках индустриальной зоны Костаная планируется производить 40 тыс. автомобилей в год, в том числе для поставок на экспорт. «По нашим расчетам, солидарный объем выпуска продукции до 2022 года составит более 700 миллиардов тенге, из которых только экспорт в течение 7 лет составит около 418 миллиардов тенге. Для реализации намеченных планов потребуется создание более 500 новых квалифицированных рабочих мест, а уровень локализации производства достигнет 50%».

В мероприятии принял участие аким области Архимед Мухамбетов. Он отметил, что автомобилестроение является одной из динамично развивающихся отраслей промышленности региона. «За время реализации Программы индустриализации в области осуществлен 81 инвестпроект, в том числе 4 – в автомобилестроении. Заводы AllurGroup наглядно демонстрируют стабильный путь развития, занимаются налаживанием производства, не только привлекают инвестиции в автостроение, но и способствуют благоприятному развитию региона в целом», – отметил А. Мухамбетов. Он заверил, что местные власти готовы всячески поддерживать автопроизводство. 

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