В Баку проходит конференция, посвященная тюркскому культурному наследию

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В Баку началась конференция на тему «Изучение и сохранение историко-культурного наследия тюркского мира с точки зрения ЮНЕСКО».

Фото: пресс-служба Тюркской академии

Двухдневное мероприятие организовано по инициативе Тюркской академии при участии Фонда тюркской культуры и наследия, Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО и Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО в сотрудничестве с Секретариатом Организации тюркских государств, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA) и Университетом ADA.

Конференция в течение двух дней будет охватывать различные темы, направленные на изучение и сохранение историко-культурного наследия тюркского мира и более глубокое понимание его влияния на различные аспекты развития общества современных тюркских стран.

На церемонии открытия выступили генеральный секретарь Организации Тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, президент Тюркской академии Шаин Мустафаев, президент Высшего совета по вопросам культуры, языка и истории имени Ататюрка Дерья Орс, председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев, председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз, генеральный секретарь Международной Организации Тюркской Культуры Султан Раев, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова и председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» Шахин Сеидзаде.

Президент Тюркской академии Шаин Мустафаев подчеркнул важность защиты, восстановления, популяризации, управления и более эффективного использования историко-культурных памятников и объектов наследия, следуя принципам ЮНЕСКО.

На тематических секциях руководители международных организаций, представители Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, ученые и академические деятели подчеркнули важность сохранения и продвижения историко-культурного наследия тюркского мира для будущих поколении. Также была отмечена важность охраны объектов наследия, артефактов, традиции, языков и обычаев.

Участники мероприятия выразили единодушное мнение о значимости инвентаризации тюркского исторического и культурного наследия и поддержке создания необходимых механизмов, способствующих систематическому сотрудничеству в данной области. 

В рамках мероприятия также предусмотрена культурная программа: посещение выставки «Наследие в текстиле: тюркская одежда, ковры и орнаменты» в Азербайджанском Национальном музее ковра и экскурсия по объектам Всемирного наследия «Ичери шехер».

#Тюркская академия #конференция #Баку

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