Мальчика сбили на пешеходном переходе в Балхаше

Фото: Kazpravda.kz

В городе Балхаш на пешеходном переходе водитель авто сбил мальчика, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

По информации ДП, 63-летний водитель автомашины наехал на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 8-летнего мальчика госпитализировали и сделали операцию. Сейчас он наблюдается в хирургическом отделении. Состояние стабильное.

«Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – сообщили в ДП.