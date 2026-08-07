Казахстанское кино укрепляет позиции в прокате и на международных площадках

В Казахстане продолжается работа по развитию национального кинематографа: поддерживаются новые кинопроекты, расширяется прокат отечественных фильмов, развивается анимация и ведется сохранение классики казахского кино

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первое полугодие 2026 года в широкий прокат вышли 6 фильмов, созданных при государственной поддержке. Среди них – «Гипноз», «Билет из рая», «Осенний бриз», «Құт», «Әбіл» и документальная картина «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Выход документального фильма в кинотеатральный прокат стал важным событием для отрасли. Такой формат расширяет возможности документального кино и позволяет авторским проектам доходить до широкой аудитории.

Продолжается работа над новыми проектами. При поддержке Государственного центра поддержки национального кино завершены фильмы «Мұғалім» и «Кенжем қайда?». Еще 23 кинопроекта находятся в производстве, 21 из них планируется завершить до конца года. Кроме того, по итогам конкурсного отбора 18 кинопроектов отобраны для оказания государственной поддержки.

Отдельное внимание уделяется отечественной анимации. По итогам питчинга творческого объединения «Казаханимация» отобрано 10 анимационных проектов. Это направление важно для развития детского и семейного контента, а также продвижения казахстанских историй в современном визуальном формате.

Продолжилась работа по сохранению «Золотой коллекции казахского кино». За 6 месяцев 2026 года оцифрованы 5 фильмов: «Возвращение сына», «До свидания, Медеу», «Звучит там-там», «Золотой рог» и «Песня зовет». Еще 2 картины – «Алпамыс идет в школу» и «Тревожное утро» – отреставрированы.

С начала года также обработано 1 539 заявок на выдачу прокатного удостоверения и выдано 1 344 прокатных удостоверения. Эта работа способствует упорядочению кинопрокатного рынка и соблюдению требований законодательства.



