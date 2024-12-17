В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивных таксистов

Прокуратура бразильского штата Мараньян на северо-востоке страны начала расследование одного из самых масштабных мошенничеств в истории региона

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В течение пяти лет несколько тысяч бразильцев по фиктивной лицензии таксиста смогли оформить налоговый вычет на приобретение новой машины, из-за чего государство недополучило 6,7 миллиона налогов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

С начала 2020 года в Мараньяне по лицензии таксиста было продано около 10 тысяч новых автомобилей. По данным следствия, порядка 35 процентов из них имеют признаки оформления по подложным документам.

Как водится в таких случаях, сэкономили на покупке машины далеко не самые бедные бразильцы. Владельцами автомобилей в дорогих комплектациях стали предприниматели, местные чиновники и полицейские. Следователи уже смогли выявить 1 038 слуг народа, которые оформили свое авто в качестве такси. Некоторые из них смогли сэкономить на покупке до четырех тысяч долларов за счет вычета налогов.

В Бразилии водители такси имеют право приобрести автомобиль по льготным условиям. Предоставив в автосалон соответствующую лицензию, из стоимости новой машины вычитаются некоторые налоги. Итоговая стоимость такого автомобиля может уменьшиться до 15 процентов, в зависимости от региона и муниципалитета, где приобреталось транспортное средство.