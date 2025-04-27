В Британии предлагают создавать отдельные туалеты для трансперсон

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Новые рекомендации адресованы, к примеру, больницам, магазинам и ресторанам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: Getty images

Британская комиссия по равенству и правам человека опубликовала новые рекомендации в свете решения Верховного суда страны о том, что понятие пола должно трактоваться как биологический пол. Из них следует, что трансперсоны не могут использовать пространства, зарезервированные для женщин или мужчин (такие как туалеты и раздевалки), однако для них должны быть предусмотрены отдельные помещения аналогичного назначения.

Новые рекомендации, пока предварительные, адресованы, к примеру, больницам, магазинам и ресторанам. «Трансженщинам (биологическим мужчинам) не должно быть позволено использовать женские помещения», говорится в документе. «Однако, там, где доступны помещения как для мужчин, так и для женщин, транслюди не должны ставиться в такое положение, когда для них помещение отсутствует», — подчеркивается в рекомендациях.

16 апреля Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что понятие пола в британском законодательстве относится исключительно к биологическому полу. При этом транс-идентичность сама по себе является защищенной характеристикой, так что транслюди не должны подвергаться никаким формам дискриминации, подчеркивали судьи.

Это решение суда потребовало от Комиссии по равенству и правам человека обновить рекомендации о соблюдении Акта о равенстве 2010 года. Рекомендации об однополых помещениях стали первым ее ответом на постановление судей, в дальнейшем будут выпущены отдельные рекомендации, касающиеся спортивных соревнований.

Комиссия по равенству и правам человека является независимым органом власти, наделенным полномочиями по надзору за соблюдением Акта о равенстве в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Согласно рекомендациям комиссии, там, где это возможно, наряду с туалетами и помещениями для мытья или переодевания для мужчин и женщин, должны быть выделены помещения, доступные лицам обоих биологических полов.

Есть и альтернатива: такие помещения могут использоваться людьми любого пола и гендерной идентичности, при условии, что они состоят из «закрывающихся комнат (не кабинок) и предназначены для использования одним человеком». Комиссия приводит пример одного туалета для всех при малом бизнесе, таком как кафе.

В школах, указывает комиссия, «ученикам, идентифицирующим себя как трансдевочки (биологические мальчики), нельзя разрешать использовать туалеты и раздевалки для девочек, а ученикам, идентифицирующим себя как трансмальчики (биологические девочки), — […] для мальчиков». Для этих случаев предлагается выделять отдельные помещения.

Также разработаны рекомендации для объединений, определяемых как группы или клубы, состоящие из более 25 участников. Объединения только для женщин или только для лесбиянок не должны принимать трансженщин, а объединения только для мужчин или только для мужчин-геев не должны принимать трансмужчин.

Фото: Getty Images

#Великобритания #трансгендеры #трансперсоны

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