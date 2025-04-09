Благодаря утвержденному Комплексному плану развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025–2029 годы, один из трех главных центров туризма страны получил новый импульс для улучшения своей инфраструктуры, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комплексный план вошли 118 различных мероприятий, включающих инфраструктурные проекты, по развитию делового, зимнего, этнического и агротуризма, а также внедрению цифровых решений

Вошли в план и мероприятия по развитию новых локаций: курорт «Ақбура», туристские зоны вокруг озер Катарколь и Жукей. Так, территория озера Жукей станет зоной экоглемпинга, озера Катарколь — детско-санаторной курортной зоной.

Будет реконструировано и построено около 400 км систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 116 км электрических сетей и 80 км автомобильных дорог.

Для безопасности туристов в Бурабае появятся 114 «умных» камер видеонаблюдения. В прошлом году в курортной зоне установлены семь антенно-мачтовых сооружений. На финальном этапе и работа по наполнению контентом мобильного приложения Burabay Travel, которое предоставит доступ к единой информации о маршрутах, услугах и достопримечательностях курорта.

Не менее значимо повышение квалификации работников туристской сферы. Улучшат свои профессиональные навыки 500 человек.

В этом году в Бурабае будет построено восемь смотровых площадок, благоустроено 14 туристских маршрутов, один общественный пляж на озере Щучье, начнется реконструкция Щучинского дендрологического парка.

О том, что еще изменится в Бурабае, можно прочитать здесь.