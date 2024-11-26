В честь юбилея Бибигуль Тулегеновой выпустили почтовую марку

«Казпочта» выпустила почтовую марку в честь 95-летия народной артистки КазССР и СССР, лауреата государственных премий КазССР и СССР, кавалера ордена «Отан», академика, прославленной оперной певицы Бибигуль Тулегеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Марка из серии «Памятные и юбилейные даты» и представляет собой почтовый блок из пяти марок.

«Коллекция «Казпочты» пополнилась еще одним «ярким бриллиантом» – юбилейной маркой, посвященной 95-летию Бибигуль Тулегеновой. Мы выражаем свою благодарность Бибигуль Ахметовне за ее личное участие в церемонии гашения марки марки к 150-летию ВПС. Именная марка подтверждает ее важную роль в развитии казахстанской культуры, музыки, сценического творчества», - отметили в пресс-службе АО «Казпочта».

Творчество Бибигуль Тулегеновой воспитывало и вдохновляло целые поколения. Она воспитала яркую плеяду оперных исполнителей и музыкантов, которые выступают на лучших мировых сценах.

Форма выпуска – почтовый блок из 5 марок. Печать: офсетная, в 4 краски, перфорация: выборочная. Номинал: 450 тенге. Тираж: 5 000 штук.