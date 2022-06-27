Мыслить инновационно

При определении траекторий развития государств и взаимоотношений между ними в мире все чаще делается ставка на инновации и новые технологии, которые справедливо считаются территорией молодежи.

В ЧЬИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ МИРА?

Словосочетание «новые технологии» в современном мире быстро перестало быть абстракт­ным понятием из планов на далекое будущее. Роботами и «умными» элементами повсе­дневной жизни мало кого уже можно удивить. Мобильные приложения, интернет-вещи, искусственный интеллект, позволяющий машинам обучаться, целые производственные линии, работающие без людей, – все это и многое другое стало реальнос­тью. В развитии крупнейших экономик мира ставки делаются на инновации и технологические разработки.

Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил участникам Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, рассказывая о политических и экономических реформах, направленных на перезагрузку государственного управления и строительство Нового Казахстана.

– Наши усилия ориентированы на то, чтобы рост экономики пропорционально влиял на повышение благосостояния граждан. Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономических связей, открытие новых производств, создание условий для роста человеческого капитала и внедрения инноваций, – подчеркнул Президент.

Он отметил значимость инновационных решений для обеспечения продовольственной безопасности, выстраивания новых торгово-экономических связей, производственных и транспортно-логистических цепочек между странами.

Ранее в апреле министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин доложил Президенту о деятельности технопарка Astana Hub и релокации в Казахстан зарубежных IT-компаний. Он также сообщил о реализации ряда стратегических проектов в рамках цифровизации РК в сферах энергетики, недропользования, здравоохранения, социальной защиты и мониторинга водных и земельных ресурсов с использованием спутников дистанционного зондирования земли.

Глава государства дал поручение выработать конкретные меры поддержки отечественного IT-сектора, а также оказать содействие в размещении в Казахстане офисов успешных зарубежных компаний указанного сектора.

Плюсы релокации в Казахстан IT-компаний, которые работают на международном рынке, очевидны. Офисы крупных цифровых игроков, размещенные в нашей стране, смогут создать необходимую среду для обмена опытом и наработками, подготовки пула профессионалов, которые будут дальше развивать отечественный IT-сектор и несырьевую промышленность. Не говоря уже о создании новых рабочих мест и вкладе компаний в экономику страны.

Согласно статистическим данным, в структуре населения Казахстана весомую долю – 19,7% – составляет молодежь в возрасте 14–28 лет, а средний возраст казахстанцев – 31,9 года. Именно молодежь на мировом уровне называют «цифровыми аборигенами», представители поколений Y, Z (от 1980 до 2010 года рождения) буквально «живут» в виртуальном пространстве, наиболее эффективно используя новые технологии.

Разница в восприятии цифрового сегмента между поколениями настолько бросается в глаза, что этому явлению посвящают исследования и научные работы, пишут книги и снимают фильмы.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) посвятила в этом году Международный день ИС (26 апреля) теме «Интеллектуальная собственность и молодежь: инновации во имя будущего». Исследователи ВОИС отметили, что современная молодежь – огромный, но недостаточно используемый ресурс изобретательности и творчества.

«Свежий взгляд, энергия молодежи, ее любознательность и готовность преодолевать сложности, равно как и жажда лучшего будущего, уже способствуют трансформации существующих подходов и стимулируют инновации и перемены», – отметили авторы концепции Международного дня интеллектуальной собственности в 2022 году.

По мнению представителей ВОИС, молодому поколению необходимо знать, как право на интеллектуальную собственность может поддержать их в достижении целей, помочь воплотить идеи в жизнь, приносить прибыль, создавать рабочие места и оказывать положительное влияние на мир вокруг.

«Миллениалы и зумеры (поколения Y и Z) меняют наш мир. Они прагматики, не боятся высказать свое мнение и нарушать статус-кво. Современная молодежь – это «цифровые аборигены». Они выросли во взаимо­связанном мире с мобильными телефонами и Интернетом, где границы между физическим и цифровым пространством размыты. Это сформировало поколение, которое, возможно, является самым предприимчивым, инновационным и творческим в истории», – так о роли молодежи в мире инноваций говорят в ВОИС.

КЛЮЧ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Пока теоретики строят планы инновационного развития, а исследователи подсчитывают эффект от внедрения новых технологий, бизнесмены предпочитают применять на практике современные разработки. В ряде стран Европы и Азии уже прижился термин «инновацион­ный малый бизнес».

Более того, в Европе проводником инноваций все чаще становится именно малый бизнес, подвижный и гибкий, в то время как крупные компании обладают большей инерцией и консерватизмом.

Так, например, в Германии работают уже сотни тысяч небольших и средних инжиниринговых структур, которые развиваются «под крылом» промышленных гигантов и создают для них важные компоненты производства. Компании малого и среднего бизнеса производят отдельные детали для машин Daimler, BMW и Volkswagen или электронику для Siemens. Эти же компании единолично выводят на рынок проекты в сферах IT или биотехнологий, добиваются весомых результатов в той или иной отрасли.

Как результат в Германии «приживаются» высокотехнологичные новинки. В октябре 2021 года начала действовать полностью автоматизированная железная дорога S-Bahn в Гамбурге. Поезда с цифровым управлением, практически без участия людей, двигаются по специально проложенному для них маршруту. Машинист вмешивается только в случае, если возникают какие-то сбои.

В создании S-Bahn участвовали не только такие промышленные гиганты, как Siemens Mobility и Deutsche Bahn, но и компании малого бизнеса, обеспечивавшие работу «умных» сервисов, создававшие системы контроля движения, мобильные приложения для отслеживания поездов и приобретения билетов и многое другое.

Еще одной значимой инновацией стала система навигации для грузового автотранспорта SEVAS. Пока она действует только в Германии, которая считается крупнейшей транзитной страной Европы. Через территорию страны проходят транспортные коридоры, по которым движутся сотни тысяч грузовиков. Но не каждый маршрут для них проходим, есть узкие дороги, низкие мосты, другие особенности, которые могут существенно замедлять или делать невозможным движение большегрузов.

Зная о таких местах заранее, водители значительно экономят время в пути. Для этого была создана система SEVAS, в которую местные муниципалитеты вводят данные о ширине дорог, возможностях мостов, высоте дорожных развязок и другие важные для проезда грузовиков параметры. Данные могут пополнять и сами водители, сообщая об особенностях поворотов, развязок, расположении пунктов придорожного сервиса.

Данные доступны онлайн для транспортных компаний, а также передаются производителям карт и поставщикам навигацион­ных услуг. Проект проходит практическую апробацию, расширяется и дополняется новыми сервисами, приложения­ми и разработками.

По аналогии с Германией небольшие компании в Финляндии, Дании и Ирландии гораз­до чаще продвигают в жизнь инновации, чем крупные предприятия. По мнению исследователей, причина в том, что в Европе различные программы на государственном уровне по поддержке инноваций в бизнесе существуют еще с 70-х годов прошлого столетия.

Кроме того, в Германии, Великобритании и ряде других европейских стран предпринимательству обучают начиная со среднего школьного звена. А если бизнесмен выбирает инновационные направления, ему предоставляют бесплатные консультации, поддержку технических специалистов, а в отдельных странах – налоговые послабления и субсидии.

В Азии победами на инновационном поле известны Япония, Китай и Корея. В Стране восходящего солнца ставка делается на инновации в малом и среднем бизнесе, формирование культуры предпринимательства, которая создается при помощи так называемых «кружков качества» на предприятиях. В этих кружках сотрудники компаний обсуждают вопросы эффективности производства, находят проблемные участки и предлагают пути решения.

Современные технологии Японии не только позволяют этой стране занимать передовые позиции в мировой экономике, но и помогают защитить людей от природных катаклизмов, вносят огромный вклад в развитие нау­ки и технологий в глобальном масштабе.

Инновационная политика Японии построена по принципу сопровождения автора технологии с самых первых шагов, начиная с повышения качества преподавания в вузах на технических специальностях. Также делаются акценты на привнесение инноваций в образовательный процесс и укрепление связей между университетами и частными компаниями.

Далее при появлении разработок предусмотрена финансовая поддержка наиболее эффективных исследований, субсидирование и защита интеллектуальной собственности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Помимо этого, правительство поддерживает международные проекты по научно-техническому сотрудничеству. Вопросы инновационной политики в Японии рассматриваются на высоком государственном уровне. Например, во главе Совета по делам науки стоит премьер-министр страны. Совет устанавливает стратегию научно-технического развития государства.

Научная деятельность в Японии сконцентрирована на самых новых технологиях. Большая часть инноваций привносится в улучшение качества жизни населения и защиты окружающей среды. При этом именно японцы первые в мире нашли и внедрили решения в области компьютерных технологий, которыми все пользуются сегодня. Это и CD⁄DVD-диски, и flash-память и многое другое.

В наши дни разработки в Стране восходящего солнца охватывают широкий спектр направлений– от нейтринного детектора «Супер-Камиоканде» и суперколлайдера SuperKEKB до тонких эластичных солнечных батарей, которые могут быть и частью одежды, и милого заботливого виртуального друга для одиноких пожилых людей.

В течение последнего десятилетия большое внимание инновациям уделяется и в Китае, где с 2003 года работают сразу две долгосрочные программы по развитию предпринимательства.

Как отмечают эксперты, в развитии технологий есть свои закономерности. Стремительные прорывы происходят, когда активно взаимодействуют различные культуры и общества. Раньше знания и технологии распространялись с миграцией людей, а в современном мире передача знаний происходит молниеносно в интернет-прост­ранстве. Но ключом к прорыву все также остается взаимодейст­вие, обмен опытом, идеями и разработками.