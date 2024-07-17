Кишечные палочки обнаружили в детсадах Жетісу

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Более того, выяснилось, что в 11 детсадах региона работали бывшие уголовники

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области Жетісу выявила более 200 нарушений в учреждениях образования, которые негативно влияли на обеспечение безопасной среды для детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Вопреки требованиям трудового законодательства (ст. 26 Трудового кодекса РК), в детских садах области работали 11 человек, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления.

Кроме того, прокурорами выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму более 25 млн тенге в детсадах Кербулакского района, по которым начато досудебное расследование.

По всем выявленным нарушениям внесено 22 акта надзора об устранении нарушений, 40 человек привлечены к административной ответственности, 7 — к дисциплинарной ответственности.

Как отметили в госоргане, особое внимание было уделено инфраструктурным недостаткам. Так, вблизи 12 детских садов Сарканского, Каратальского и Панфиловского районов отсутствали пешеходные переходы и знаки «Дети».

Территории двух детских садов в Сарканском и Алакольском районах оказались не полностью огорожены, что позволяло посторонним беспрепятственно проникать на их территорию.

В 55 частных детских садах Панфиловского района отсутствовали системы «тревожной кнопки вызова». В 40 детских садах не функционировали системы оповещения пожарной безопасности, а в двух детских садах они вовсе отсутствовали.

В семи детских садах Алакольского, Ескельдинского и Сарканского районов большинство камер видеонаблюдения не функционировали.

9 детских садов Коксуского, Сарканского районов и города Текели осуществляли свою деятельность на основании просроченных санитарных заключений. А в отдельных случаях хранились просроченные медпрепараты.

В 8 детских садах Аксуского района были обнаружены кишечные палочки.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в прокуратуре.                                                                                  

#нарушения #прокуратура #детсад

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