В детском оздоровительном лагере побывал четвероногий «сотрудник полиции»

По словам заместителя начальника управления по борьбе с наркопреступностью Рината Икласова, многие подростки, к сожалению, ловятся на рекламу легкого заработка. Преступники, обещая оплату в 1–2 тыс. тенге, используют детей как закладчиков. Им грозит судимость, наказание, клеймо на всю жизнь.

Об этом сотрудники рассказали ребятам в доступной форме, на конкретных примерах. Море позитивных эмоций у детворы вызвало общение с Энигмой – служебной ищейкой, чей нос безошибочно находил спрятанные предметы или «потерявшихся» людей.

По словам полицейских, впервые кинологическая служба появилась в структуре органов внутренних дел в 2002 году. Она вобрала лучшие традиции служебного собаководства советского периода. Сегодня четвероногие полицейские, что называется, по полной задействованы в расследовании. Всего в «штате» областной полиции 45 ищеек. За последнее время с их помощью удалось раскрыть 67 преступлений, из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотических средств, распутано свыше 20 краж.

– Работа со служебными собаками занимает семь дней в неделю, – отметил заместитель начальника управления. – И еще у кинологических расчетов не бывает шаблонов, они всегда действуют в реальных обстоятельствах.

Насыщенную программу в летнем лагере завершили «Веселые старты», конкурсы и игры. Главной наградой для ребятишек стала возможность погладить пушистого «сотрудника» Энигму.