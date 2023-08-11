В двадцатке сильнейших

По итогам Всемирных студенческих игр первое место в медальном зачете занял Китай. У хозяев Универсиады 178 медалей (103 золотых, 40 серебряных и 35 бронзовых). Вторая строчка у Японии – 93 (21–29–43), а третья позиция досталась Южной Корее – 58 (17–18–23). Что касает­ся сборной Казахстана, то по итогам игр она заняла 20-е место с 20 медалями, выиграв две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых наград.

Мы подробно освещали выступ­ление наших спортсменов, а потому остановимся на последних соревнованиях перед закрытием Универсиады. Очередную «бронзу» нам принес пловец Адильбек Мусин на дистанции 100 метров баттерфляем, которую он преодолел с результатом 52,03 секунды. Первое и второе места заняли пловцы из Польши.

Отметим, что совсем недавно Адильбек на чемпионате мира по водным видам спорта в японском городе Фукуока в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем установил рекорд Казахстана, проплыв с результатом 51,68 секунды.

В этом же виде спорта казах­станка Аделаида Пчелинцева на Универсиаде показала пятый результат в финале заплыва на 50 метров брассом. На этой дистанции показала результат 31,70 секунды.

В шаге от награды летней спартакиады студентов остановилась казахстанская прыгунья Надежда Дубовицкая, которая заняла четвертое место в прыжках в высоту. В финале по прыжкам в высоту она добилась результата 1,84 м. Состязание же сенсационно выиграла прыгунья из Ганы 22-летняя Роуз Йебоа с результатом 1,94 м. Второе место заняла легкоатлетка из Кипра Елена Куличенко (1,91 м), а третье – прыгунья из Финляндии Венла Пулканен (1,88 м). Еще одна казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова стала шестой.

Между тем наш легкоатлет Давид Ефремов занял пятое место в финальном беге на 110 метров с барьерами, показав результат 13,63 секунды. Бронзовым призером стал спортсмен из Польши Клижан Кшиштоф (13,55), серебряным – атлет из КНР Нин Сяохань (13,44), а победителем назван японец Тойода Кен (13,40).

А теперь перечислим всех спорт­сменов, принесших награды в копилку сборной Казахстана. Обладателями «золота» стали гимнаст Милад Карими и таэквондистка Рита Бакишева.

«Серебро» взяли: все тот же Карими, его коллега – гимнаст Нариман Курбанов, лучница Диана Турсынбек, гимнастка Эльжана Таниева (дважды), мужская сборная по стрельбе с 50 метров из винтовки (Константин Малиновский, Ислам Сатпаев, Никита Шахторин) и индивидуальный стрелок Никита Чирюкин.

«Бронза» досталась опять-таки Миладу Карими и Эльжане Таниевой, мужским сборным по таэквондо (Абдурахмон Марипов, Бейбарыс Каблан, Бексултан Мусахан и Шамсат Дуйсенов), по стрельбе из винтовки с 10 мет­ров (Малиновский, Сатпаев, Шахторин), по фехтованию на саб­лях (Жанат Набиев, Назарбай Саттархан и Артем Саркисян), дзюдоистам Бекарысу Садуакасу, Сунгату Жубаткану и Аскару Наркулову, пловцу Адильбеку Мусину, а также ушуистам Бексултану Каскенову и Айгерим Торехановой.