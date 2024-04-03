В ЕАЭС будут признавать ученые степени стран-членов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Соглашение предусматривает признание учёных степеней граждан государств – членов Евразийского экономического союза в рамках трудовой миграции на их территории.

Согласно соглашению, документы об ученых степенях - доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук - признаются без проведения национальных процедур признания, за исключением, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень.

«Задачей закона является ратификация соглашения, предусматривающего автоматическое признание дипломов ученых 5 стран-участниц ЕАЭС при продолжении трудовой деятельности в другой стране-участнице Договора. Закон направлен на укрепление рынка труда ЕАЭС посредством обеспечения свободного перемещения трудовых ресурсов на пространстве ЕАЭС, а также создание благоприятных условий для обеспечения доступа граждан государств - членов ЕАЭС к профессиональной деятельности», - отмечается в документе.

Ожидаемыми результатами при принятии закона являются: стимулирование обмена научными кадрами и интеграция образовательных систем стран-членов ЕАЭС, что приведет к укреплению научных связей между университетами и исследовательскими институтами в рамках ЕАЭС.