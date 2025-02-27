В едином стиле

В основном эта цель достигается путем капитального ремонта фасадов и кровель многоэтажек, внешний вид которых зачастую оставляет желать лучшего. В текущем году планируется привести в порядок 79 многоквартирных жилых домов в городах Костанае, Рудном, Аркалыке и Тобыле. Кроме того, в четырех многоэтажках Житикары отремонтируют крыши на 160 млн тенге. Но эти средства собственники квартир должны будут вернуть в бюджет.

В этом году на проведение текущего и капитального ремонтов фасадов и кровель выделено более 3 млрд тенге, то есть в четыре раза больше, чем годом ранее. В 2024-м на эти цели израсходовали 820 млн тенге, этих денег хватило на то, чтобы обновить, покрасить и облицевать фасады, а также привести в порядок кровли 71 дома.

Также в прошлом году аналогичная работа началась и в селах. На установку ограждений общей протяженностью 67,9 км в 120 деревнях 16 районов области потратили свыше 535 млн тенге. Это значительно улучшило внешний облик сел и повысило комфорт жителей частного сектора.