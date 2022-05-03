В единстве и согласии

Фестиваль традиций прошел в петропавловской школе-комп­лексе национального возрождения № 17 с участием не только детей, но и представителей АНК Северо-Казахстанской области. В программе были песни и танцы разных народов, состоялась дегустация национальных блюд.

Участники попробовали татарский чак-чак, корейский токпокки, азербайджанскую долму и многое другое. Дети с аппетитом ели, благодарили, а затем прыгали через скакалку, играли в футбол, преодолевали полосу препятствий.

– Под единым шаныраком у нас учатся 1 730 учащихся 22 национальностей, – говорит директор школы-комплекса Лаззат Жалмуканова. – В канун Праздника единства народа Казахстана я желаю землякам добра и счас­тья, чистого неба, благоденствия и мира!

«Единство народа – незыблемая основа государства и благополучия граждан» – под таким названием в Северо-Казахстанском Kozybayev University прошла конференция с участием студентов, школьников и общественных деятелей зарубежных стран. В первых рядах зрительного зала сидели одетые в национальные костюмы учащиеся школы № 17. Заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Людмила Гривенная отметила, что конференция призвана привлечь внимание к такой важное теме, как сохранение единства и согласия в стране.

К слову, в Kozybayev University учатся более 7 000 студентов из 11 стран.