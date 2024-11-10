В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

В результате ДТП пострадал 41 человек, включая троих казахстанцев

Фото: cairo24.com

По данным издания, инцидент произошел в окрестностях города Рас-Сидр, на место происшествия направлены спасательные службы, сообщает издание Cairo24

В результате аварии туристического автобуса пострадал 41 человек, из которых 31 турист из России и Украины, трое граждан Азербайджана, четверо египтян и три туриста из Казахстана.

Раненые доставлены в местную больницу.

Органами правопорядка проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего.