В Эквадоре одобрили эвтаназию

Здравоохранение, В мире
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Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране, сообщила пресс-служба суда.

"Конституционный суд решил, что свободное развитие личности включает в себя способность каждого индивидуума строить свой проект жизни... Каждый человек может принять свободное решение,... включая возможность положить конец страданиям, вызванным тяжелым необратимым увечьем или неизлечимой болезнью", - говорится в решении суда.

Суд постановил, что статья 144 уголовного кодекса, предусматривающая тюремный срок за убийство, не сможет применяться к медикам, проводящим эвтаназию.

Минздрав должен разработать регламенты проведения эвтаназии в течении двух месяцев, а уполномоченный по правам человека подготовить в полугодовой срок закон, который затем рассмотрит ассамблея.

Решение суда стало ответом на просьбу Паолы Ролдан, страдающей боковым амиотрофическим склерозом. Женщина парализована на 95% и может жить только за счет аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила газета Primicias.

#Эквадор #эвтаназия

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