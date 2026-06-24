В этом году возвращены похищенные активы на 40 млрд тенге - Генпрокуратура

Под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры по итогам работы в первом полугодии 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Генпрокуратура

В Казахстане ведется последовательная работа по возврату активов и вовлечению их в законный экономический оборот,

"В этом году возвращены похищенные активы на 40 млрд тенге (денежными средствами – 37,7 млрд тенге, имуществом на 2,3 млрд тенге).



За счёт средств Спецгосфонда открыто 39 социальных объектов (станция скорой медицинской помощи в Актау, общежитие для учащихся в Шымкенте, футбольный стадион им. Кажымукана Мунайтпасова в Астане, реконструкция аэропорта города Балхаш и др.)", - говорится в сообщении.

По мерам прокуроров государству возмещено 147 млрд тенге (имущество, налоги, ущерб экологии и другое).



По поручению Президента о повышении эффективности госуправления, прокуроры пресекли траты госсредств с нарушениями на 342 млрд тенге. Внимание уделяется на недопущение необоснованного планирования затрат, ограничения конкуренции, приобретение излишних товаров, работ и услуг.

Выстроена комплексная прокурорская защита законопослушного бизнеса. На особом контроле поручение Президента по защите инвесторов.



Созданный Указом Главы государства Комитет по защите прав инвесторов приступил к реализации своих полномочий. Акцент сделан на переход от реагирования к системной и проактивной работе: выявление и устранение первопричин проблем.



Сейчас под сопровождением прокуроров находится свыше 3 тысяч инвестпроектов, которые должны позволить сформировать новые точки экономического роста, расширить налоговую базу, повысить занятость и укрепить социальную стабильность. В рамках их реализации планируется создание более 600 тысяч рабочих мест.



Продолжается развитие международных связей, в том числе по вопросам привлечения инвестиций, возврата активов и выдаче преступников. В активе Генеральной прокуратуры 92 двусторонних договора с 39 юрисдикциями, в их числе Великобритания, Гонконг, Индия, Испания, Италия, США, княжество Монако, Франция, Макао и другие.



Также в Казахстан экстрадировано 27 лиц (Грузия, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Турция, Черногория и др.), а иностранным государствам выдано – 70 (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Монголия, Польша и др.).



По итогам заседания коллегии генеральный прокурор задал дальнейший вектор работы надзорного ведомства, который будет строиться на принципах системной цифровой трансформации, оперативного реагирования на правонарушения и последовательного укрепления режима законности во всех сферах жизнедеятельности государства.