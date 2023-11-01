В Газе вновь перестали работать интернет и сотовая связь

В мире
107

Связь восстановили вчера, 31 октября, и снова отключили

© Фото: IMAGO, Naaman Omar, apaimages, Globallookpress

Палестинская компания Paltel сообщила о полном прекращении работы всех теле и интернет-коммуникаций в секторе Газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы с сожалением объявляем о полном прекращении предоставления всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа. Международная связь, которая была восстановлена ранее, вновь отключена", - говорится в сообщении Paltel в социальной сети X (ранее Твиттер).

О причинах отключения связи в компании пока не сообщают.

Как ранее сообщали в неправительственной организации Sada Social, которая занимается защитой прав палестинцев в цифровой и социальной сфере, 27 октября в секторе Газа, который подвергается обстрелам израильской армии, Израиль отключил как проводную, так и сотовую связь, "несмотря на международные договоры, гарантирующие доступ к интернету и сетям связи".

Связь восстановили 31 октября, после того, как мировые организации выразили обеспокоенность из-за невозможности связаться с теми, кто остается в секторе Газа, а американская администрация, как сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, "разделяя обеспокоенность мирового сообщества в связи с состоянием телекоммуникаций в Газе, ясно дала понять это израильскому руководству".

#интернет #электроэнергия #отключение #Газа

Популярное

Все
Оторвал пацанов от улицы
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Загадка без готового ответа
Крематорий: удобрение вместо яда
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Работа над ошибками
Коллекционирует... газеты
В границах обездоленного
Испытание броней
Подвиг снайпера Курбатовой
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Жителей Кызылорды обеспечат централизованной горячей водой
Политика, торговля, гуманитарные обмены
В Канкуне непросто
Судьба моя – железная дорога
Большая к музыке любовь
Бизнес без барьеров
«Бескрылые» качели
Самоуправство наказуемо
Товарооборот будет расти
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Было тяжело, но мы выстояли
Высокая оценка
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Землетрясение зафиксировано у побережья Чили и берегов Фиджи
Число жертв в результате конфликта в секторе Газа растет
В ООН заявили о необходимости открытия второго КПП для помо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]