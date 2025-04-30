В городе появились нелегальные детсады

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Вопрос безопасности и здоровья детей стал темой обсуждения на встрече обновленного состава Регионального совета палаты предпринимателей с заместителем акима области Рустемом Курмановым.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предпринимательница Ольга Жаркова озвучила проблему: в Петропавловске функцио­нируют нелегальные детские сады. По ее словам, в городе официально зарегистрировано всего 16 частных детских садов, которые, как и государственные учреждения, принимают только детей с прививками. Однако как минимум шесть частных детсадов работают в коттеджах и на квартирах без лицензий. Один из таких объек­тов, по словам Ольги Жарковой, располагается прямо за городским отделом полиции – по соседству с легальным учреждением.

– В этих местах организованы питание и сон для детей, но вопросы вызывают квалификация персонала и соблюдение санитарных норм. Все это происходит на фоне того, что в официальных детских садах – государственных и частных – имеется порядка 800 свободных мест, – подчерк­нула Ольга Жаркова.

Предпринимательница призвала закрыть подобные учреж­дения, указав на риски для здоровья и безопасности малышей. Представители правоохранительных органов попросили ее официаль­но зафиксировать факты в заявлении для того, чтобы организовать проверку.

#Петропавловск #лицензия #детский сад

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