В городе появились нелегальные детсады Свежий выпуск 30 апреля 2025 г. 1:07 47 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Вопрос безопасности и здоровья детей стал темой обсуждения на встрече обновленного состава Регионального совета палаты предпринимателей с заместителем акима области Рустемом Курмановым. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Предпринимательница Ольга Жаркова озвучила проблему: в Петропавловске функционируют нелегальные детские сады. По ее словам, в городе официально зарегистрировано всего 16 частных детских садов, которые, как и государственные учреждения, принимают только детей с прививками. Однако как минимум шесть частных детсадов работают в коттеджах и на квартирах без лицензий. Один из таких объектов, по словам Ольги Жарковой, располагается прямо за городским отделом полиции – по соседству с легальным учреждением. – В этих местах организованы питание и сон для детей, но вопросы вызывают квалификация персонала и соблюдение санитарных норм. Все это происходит на фоне того, что в официальных детских садах – государственных и частных – имеется порядка 800 свободных мест, – подчеркнула Ольга Жаркова. Предпринимательница призвала закрыть подобные учреждения, указав на риски для здоровья и безопасности малышей. Представители правоохранительных органов попросили ее официально зафиксировать факты в заявлении для того, чтобы организовать проверку. #Петропавловск #лицензия #детский сад