В городе Жанаозен презентовали концепцию развития визит-центра «Бозжыра»

Туризм
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21 февраля в Жанаозене прошли предварительные общественные слушания по вопросу строительства туристических объектов в Бозжыре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Скрин с сайта акимата Мангистау

В мероприятии приняли участие ветераны, представители гражданского общества, члены общественного совета, депутаты маслихата, защитники природы и эксперты.
 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил привлечь инвесторов для превращения  достопримечательностей  страны как Бозжыра  в центр туризма.
 
В этой связи, отечественные инвесторы намерены построить на собственные средства визит-центр в Бозжыре, который сможет принимать 30-40 тысяч туристов в год. Новый проект разработан отечественной компанией с мировым опытом строительства визит-центров в таких туристических зонах, как Чарын, Кольсай, Аюсай.
 
По словам авторов проекта, центр будет построен с учетом всех экологических требований и принципов устойчивого туризма.  Строительство объекта планируется завершить в конце 2026 года.


 
Центр будет построен из легких сборных конструкций, не требующих глубокого фундамента.  Здание расположится на высоте от 400 до 1000 метров, в зависимости от рельефа местности.  Проблемы водоснабжения, электроснабжения и переработки отходов решены таким образом, чтобы не нанести вред окружающей среде.  Предусмотрены системы биоочистки для сточных вод, сортировки мусора и обеспечения солнечной энергией.
 
Согласно проекту, в верхней части ущелья будут построены глэмпинги, украшенные казахскими узорами, музей, смотровые площадки и чайхана. В соответствии с современными требованиями  визит-центр станет достопримечательностью для посещения туристами, будет способствовать развитию экологического туризма,  обеспечив сохранение природного наследия.
 
По мнению авторов проекта, цель визит-центра – пропаганда истории и традиций казахского народа при сохранении природного ландшафта и культурного наследия, дать возможность путешественникам погрузиться  в мир кочевой цивилизации.
 
 Подобные туристические объекты планируется построить  и у подножия Бозжыры. Здесь возведут туристический городок в стиле этноаула , эко-глэмпинг и другие туристические объекты. Будет проложена дорога и подведено электричество. В случае успешной реализации проекта планируется открыть 70 новых постоянных рабочих мест.
 
Жителям близлежащих населенных пунктов будет предоставлена возможность продавать сельскохозяйственную продукцию и изделия народного прикладного творчества. Участники общественных слушаний поддержали  инициативу Президента по развитию туризма.

- Я нефтяник.  Неизвестно, как долго продлится будущее у нефти.  Поэтому нам следует максимально развивать еще одну сферу экономики – туризм.  В Мангистау для него есть прекрасная возможность. Об том много говорит и президент. Мы, конечно, полностью поддерживаем курс главы государства, - сказал Д. Изимов.

Житель Жанаозена Оразгали Каспаев уверен, что новые проекты дадут возможность местным жителям заняться бизнесом и получать доход.

 - Сегодня вопрос Бозжыры наконец решен.  Я считаю гостиницы следует построить не только в Бозжыре,  но и в  местности Айракты, Жыгылган, Тузбайыр, Торыш.  Чем мы уступаем Грузии, Турции, Азербайджану? Мы, конечно, поддерживаем, - сказал житель города.

 Член профсоюза нефтяников Сабит Токенов отметил, что рад возобновлению  начатого несколько лет назад проекта Бозжыра.

- Теперь не нужно останавливаться. Несомненно, основной частью экономики Мангистау станет туризм. Мы должны обучать нашу будущую молодежь таким специальностям, как туризм, биотехнология, атомная энергетика, искусственный интеллект, цифровизация, - сказал член профсоюза.

По итогам встречи проект получил поддержку.

#туризм #Бозжыра

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