В Индонезии землетрясение вызвало извержение вулкана

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Айман Аманжолова
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Более 800 человек были эвакуированы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано Copilot

Руанг находится на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси.

По словам специалистов, причиной ЧП стало недавнее землетрясение, в результате которого вулкан выбросил в небо столб пепла высотой 1,8 км.

Уровень опасности на острове повышен до третьего из четырех возможных.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

К вулкану запрещено приближаться на расстояние ближе 4 км.

#землетрясение #Индонезия #вулкан #эвакуация

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