В Индонезии землетрясение вызвало извержение вулкана
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Айман Аманжолова
Более 800 человек были эвакуированы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Руанг находится на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси.
По словам специалистов, причиной ЧП стало недавнее землетрясение, в результате которого вулкан выбросил в небо столб пепла высотой 1,8 км.
Уровень опасности на острове повышен до третьего из четырех возможных.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
К вулкану запрещено приближаться на расстояние ближе 4 км.