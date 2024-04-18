В Индонезии землетрясение вызвало извержение вулкана

Более 800 человек были эвакуированы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Руанг находится на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси.

По словам специалистов, причиной ЧП стало недавнее землетрясение, в результате которого вулкан выбросил в небо столб пепла высотой 1,8 км.

Уровень опасности на острове повышен до третьего из четырех возможных.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

К вулкану запрещено приближаться на расстояние ближе 4 км.