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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На площади возле Дома дружбы Петропавловска состоялось интерактивное мероприятие, участники которого рассказывали о значении государственных символов.

фото МРЦ г. Петропавловска

Праздничная программа включала конкурс детских рисунков «Менің рәміздерім», в рамках которого юные петропавловцы изображали государственные символы, природу и значимые объекты Казахстана. Помощь в создании работ оказывали волонтеры. Каждый юный художник получил сладкий приз – шоколад с казахстанской символикой.

Участники мероприятия проя­вили также свою эрудицию в поз­навательной викторине «Символы Казахстана – история страны».

Волонтеры раздавали прохожим буклеты с информацией о государственных символах, поздравляли горожан с праздником, вручали тематические сувениры.

– Этот интерактив мы организовали, чтобы напомнить молодежи и жителям города о ценности наших государственных символов. Важно, чтобы каждый знал: флаг, герб и гимн – не просто формальные атрибуты государства, а отражение нашей истории, культуры и единства. Такие мероприятия объединяют поколения и формируют настоя­щую граж­данскую идентичность, – отметила руководитель отдела молодежных инициатив Цент­ра общественного развития и информации УВП акимата СКО, руководитель фронт-офиса волонтерства Birgemiz Анастасия Волкова.

#мероприятия #Петропавловск #госсимволы

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