В интерактивном формате Статьи 4 июня 2025 г. 3:00 0 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО На площади возле Дома дружбы Петропавловска состоялось интерактивное мероприятие, участники которого рассказывали о значении государственных символов. фото МРЦ г. Петропавловска Праздничная программа включала конкурс детских рисунков «Менің рәміздерім», в рамках которого юные петропавловцы изображали государственные символы, природу и значимые объекты Казахстана. Помощь в создании работ оказывали волонтеры. Каждый юный художник получил сладкий приз – шоколад с казахстанской символикой. Участники мероприятия проявили также свою эрудицию в познавательной викторине «Символы Казахстана – история страны». Волонтеры раздавали прохожим буклеты с информацией о государственных символах, поздравляли горожан с праздником, вручали тематические сувениры. – Этот интерактив мы организовали, чтобы напомнить молодежи и жителям города о ценности наших государственных символов. Важно, чтобы каждый знал: флаг, герб и гимн – не просто формальные атрибуты государства, а отражение нашей истории, культуры и единства. Такие мероприятия объединяют поколения и формируют настоящую гражданскую идентичность, – отметила руководитель отдела молодежных инициатив Центра общественного развития и информации УВП акимата СКО, руководитель фронт-офиса волонтерства Birgemiz Анастасия Волкова. #мероприятия #Петропавловск #госсимволы