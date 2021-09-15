Свежий выпуск
​В интересах граждан
Александра Власова

В ходе презентации консолидированного доклада участников Национального превентивного механизма (НПМ) стало известно, что в 2019 году количество осуж­денных лиц по статье 146 УК РК («Пытки») составляло 24 человека, когда как в 2020-м – 13.

Напомним, в 2019 году начата реализация трехлетнего проекта совместно с Программой развития ООН в Республике Казахстан «Укрепление Национального превентивного механизма по предупреждению пыток», нацеленного на институционализацию системы отчетности и мониторинга учреждений, улучшение работы НПМ в области превентивных посещений и повышение профессионального потенциала участников НПМ.

Между тем НПМ выступает разновидностью общественного контроля закрытых государственных учреждений с целью выявления и предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

– В Послании народу Казахстана Президент вновь подчеркнул значимость концепции «слышащего государства», главная идея которой заключается в формировании государственного аппарата, действующего исключительно в интересах граждан. Это в первую очередь касается исполнительных органов на местах. Если они будут своевременно реагировать на сообщения о нарушениях прав человека, принимать качественные превентивные меры по устранению причин, способствующих таким нарушениям, тогда мы получим эффективные результаты, а именно – снижение социальной напряженности и укрепление доверия населения к государственной власти, а также усиление ответственности конкретных долж­ностных лиц, – проинформировала уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

В условиях пандемии коронавируса многие государства ввели ограничения по посещению людей, находящихся в закрытых учреждениях, в связи с чем возникли дополнительные риски жестокого обращения. Однако в Казахстане в условиях чрезвычайного положения участники НПМ не приостанавливали свою работу. Только за период карантина осуществлено 159 превентивных посещений, 43 видеозвонка (онлайн-интервью) участников НПМ с лицами, находящимися в закрытых учреж­дениях, даны 58 консультаций по телефону. Таким образом, на территории всей страны количество превентивных посещений в минувшем году увеличилось до 517, что превышает показатели 2019 года на 22.

Эльвира Азимова подчеркнула, что работу в нелегкий для всего мира период удалось продолжить в первую очередь благодаря взаимной договоренности Национального центра по правам человека с региональными группами НПМ и строгому соблюдению санитарных норм в процессе посещений.

В свою очередь постоянный представитель ПРООН в Респуб­лике Казахстан Якуп Бериш отметил, что в целом за отчетный период участники НПМ осуществили 1 012 превентивных посещений, которые охватили все типы закрытых учреждений и позволили выявить множество случаев нарушений прав человека.

– НПМ доказал свою ценность и важность в решении задач по предотвращению пыток и жес­токого обращения в закрытых учреждениях, что особенно актуально с учетом глобальной пандемии COVID-2019. Мы увидели, что НПМ в Казахстане следовал всем рекомендациям Комитета по предупреждению пыток ООН и успешно продолжил профилактические посещения в период карантинного режима, – отметил он.

Общее количество рекомендаций, данных участниками НПМ по итогам превентивных посещений в 2020 году, составило 3 319. Рекомендации касаются как условий содержания (проживания) лиц, так и их медицинского обслуживания, питания, образования, обеспечения необходимым вещевым довольствием и досуга. 

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