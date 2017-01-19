В интересах всех сторон Статьи 740 Юлия Магер

Работу над поправками в казахстанское законодательство, затрагивающее деятельность средств массовой информации, коммуникаций и связи, Министерство информации и коммуникаций начало осенью прошлого года. Причем сразу был задан определенный стандарт в работе – законопроект со всеми нововведениями был опубликован в Интернете для свободного с ним ознакомления. Возможность озвучить свои комментарии и предложения в режиме онлайн была у всех желающих. В рабочих группах были представлены эксперты, НПО, СМИ, по результатам обсуждений получено около 200 предложений. Уровень открытости и готовности к взаимодействию в подготовке и обсуждении поправок со стороны министерства был беспрецедентный.



Состоявшиеся вчера публичные обсуж­дения законопроекта стали продолжением этой большой работы. Формат видеоконференции позволил привлечь к диалогу заинтересованных людей из всех регионов Казахстана – из Астаны на все вопросы были готовы ответить представители министерства.



Законопроект состоит из порядка 200 поправок, затрагивающих сферу деятельности средств массовой информации, информатизации и связи. Как отмечалось, поправки призваны стать адекватным ответом на вызовы новейшей цифровой эпохи.



Вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев кратко остановился на основных направлениях предлагаемых новелл.



– Во-первых, главным критерием поправок является общественная польза. Мы предлагаем ряд ограничений для СМИ в публикации изображений и персональных данных детей, что нацелено на защиту их прав. Отмечу, что ряд СМИ и интернет-изданий уже пошли нам навстречу и соблюдают эти нормы. Хочу поблагодарить все журналистское сообщество за понимание и проявленную солидарность, – отметил вице-министр.



Есть в законе также нормы, призванные обеспечить безопасность Интернета в школах и предоставление детям очищенного контента. В интересах граждан с ограниченными возможностями телеканалам предлагается обеспечить выпуски новостей в прайм-тайм сурдопереводом или субтитрами. Одна из норм обяжет СМИ получать согласие на распространение охраняемых законом тайн личности, за исключением случаев, когда сведения указаны в официальных сообщениях. Предлагается ограничить объем рекламы в одном эфирном часе для телеканалов. Что касается норм в области связи, то тут интересное нововведение – запретить операторам распространять рекламу без согласия абонентов, изменять и упразднять тарифные планы, нарушать порядок расчетов за предоставляемые услуги.



Еще один блок поправок направлен на создание условий для всестороннего развития СМИ. К примеру, по словам А. Ажибаева, министерство планирует обязать госорганы и организации, вокзалы и аэропорты осуществлять показ для публичного просмотра только отечественных телеканалов. Есть намерение ввести в правовое поле вопросы распространения так называемых «серых» спутниковых тарелок.



Также поправками планируется упорядочить вопросы взаимодействия со СМИ. Так, предусматривается наличие в госорганах уполномоченного лица либо уполномоченного подразделения по взаимодействию со СМИ.



– В целом для дальнейшего продвижения информационной культуры предложено зафиксировать такие принципы деятельности СМИ, как добросовестность, объективность, законность, достоверность, патриотизм, соблюдение социальной ответственности при сохранении общественных интересов, репутации юридических лиц, предоставление равного доступа к информации лицам с ограниченными возможностями и, конечно же, соблюдение Кодекса этики журналиста, – отметил вице-министр.



Законопроект затрагивает, скажем так, общественно чувствительные сферы, так что обсуждение получилось весьма энергичным – многим хотелось высказаться по поводу новой правовой реальности, в которой в самом ближайшем будущем казахстанцам предстоит жить и работать.



– Хотелось бы выразить благодарность Министерству информации и коммуникаций за небывалую доселе открытость и солидарность с гражданским обществом в работе над этим проектом. Это очень важно, – начала президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил Соз» Тамара Калиева.



Вместе с тем правозащитник выразила мнение, что поправки поправками, а вот сам действующий Закон «О СМИ» принципиально устарел, и его необходимо менять кардинально с тем, чтобы его нормы не только запрещали, распределяли и надзирали, но и укрепляли конституционные гарантии свободы выражения. Т. Калиева выразила надежду, что, когда МИК возьмется за новый закон, то будет придерживаться тех же принципов работы с общественностью, что и при подготовке нынешних поправок.



В целом участники обсуждений комментировали и просили пояснений к самым разным нормам, но несколько предлагаемых новелл вызвали особенный резонанс. Одним из первых был поднят вопрос об изменениях, предлагаемых в Кодекс об административных правонарушениях в части нарушения законодательства РК об информатизации. В предлагаемых МИК поправках предполагается ответственность за «оказание услуги пользования общедоступным электронным информационным ресурсом, по размещению пользователем информации без идентификации пользователя и обеспечения хранения персональных данных». Поясняя эту норму, заместитель председателя Комитета госконтроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Михаил Комиссаров отметил, что она предполагает прохождение пользователем аутентификации через мобильный телефон (посредством СМС) при оставлении, например, комментария на интернет-ресурсе. Как считают разработчики, введение такого механизма будет способствовать повышению ответственности (в том числе внутренней) пользователей за свои действия в Интернете. Норма, как признают в МИК, непростая и сейчас тщательно рассматривается, в том числе и внутри министерства.



Еще одна норма, за пересмотр и даже отмену которой выступали многие участники публичного обсуждения, – принципы деятельности средств массовой информации. Мотивировалось это тем, что обозначенные в этой статье понятия носят скорее морально-этический, чем правовой характер (добросовестность, непредвзятость, объективность и справедливость, стремление к постоянному самосовершенствованию, взаимодействие с другими средствами массовой информации на основе взаимоуважения, взаимоподдержки и взаимовыручки и другие).



– Это попытка внедрить этические нормы в законодательство, сделать их правовыми. Но что будет, коснись дело суда – кто определяет, что такое непредвзятость, что такое справедливость? – прокомментировала юрист ОФ «Правовой Медиа Центр» Гульмира Биржанова, подчеркнув также, что представляемая ею организация против включения в закон этой нормы.



Подняли журналисты и наболевший вопрос о времени, дающемся официальным структурам для ответа на запросы СМИ. В предлагаемых поправках госорганам, например, для ответа на запрос с просьбой прокомментировать официальное сообщение дается два дня (против трех дней в действующем законодательстве), однако участники заседания попросили больше внимания уделить обеспечению исполнения этой нормы.



А. Ажибаев поблагодарил всех участников обсуждения за комментарии и предложения, пообещал, что все они будут рассмотрены, поскольку главная задача при подготовке законопроекта – соблюсти интересы всех, на кого они распространяются – от аудитории до собственников СМИ и журналистов. По его словам, на сегодня пройдена уже половина пути к подготовке конечного варианта законопроекта.



– В настоящее время проводится процедура согласования законопроекта с госорганами, включая акиматы областей. Далее запланирована юридическая, экономическая, лингвистическая экспертиза, переговоры с субъектами частного предпринимательства, общественными объединениями. Мы будем также продолжать открытую беседу для того, чтобы конечный вариант законопроекта представлял собой по-настоящему результат общественного консенсуса. Надеюсь, что мы все это завершим до конца апреля и в мае постараемся направить законопроект в Мажилис, – проинформировал вице-министр информации и коммуникаций.