В Исландии начал извержение вулкан Сундхнукур

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Вулкан находится рядом с городом Гриндавик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

По данным RUV, в четверг в 21:26 (02:26 пятницы по времени Астаны) извержение началось в ряду кратеров Сундхнукур на полуострове Рейкьянес после сильного землетрясения.

Отмечается, что протяженность расщелины, из которой поступает магма, выросла на 1,5 км за 40 минут и теперь составляет 3,9 км. Лава вытекает со скоростью 2 км/ч.

Как проинформировала телерадиокомпания, эвакуация из ближайшего района прошла успешно. Сейчас в эвакуированной зоне никого нет, за исключением спасателей и представителей СМИ.