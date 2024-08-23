В Исландии начал извержение вулкан Сундхнукур
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Айман Аманжолова
В районе вблизи вулкана объявили частичную эвакуацию
Вулкан находится рядом с городом Гриндавик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
По данным RUV, в четверг в 21:26 (02:26 пятницы по времени Астаны) извержение началось в ряду кратеров Сундхнукур на полуострове Рейкьянес после сильного землетрясения.
Отмечается, что протяженность расщелины, из которой поступает магма, выросла на 1,5 км за 40 минут и теперь составляет 3,9 км. Лава вытекает со скоростью 2 км/ч.
Как проинформировала телерадиокомпания, эвакуация из ближайшего района прошла успешно. Сейчас в эвакуированной зоне никого нет, за исключением спасателей и представителей СМИ.