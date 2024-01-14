В Исландии произошло извержение вулкана

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Извержение вулкана началось в воскресенье на полуострове Рейкьянес севернее города Гриндавик на юго-западе страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Фото из открытых источников

По сообщению исландского радио, извержению предшествовала серия небольших землетрясений.

Незадолго до извержения сотрудники службы гражданской обороны Исландии провели эвакуацию населения города.

По сообщению радио, в настоящее время поток лавы уже сформировался, и он увеличивается, однако точное место откуда вырывается лава пока определить не представляется возможным. Также разрастается и вызванная извержением трещина в земле.

Для получения более детальной информации над местом происшествия постоянные облеты совершает вертолет службы гражданской обороны.

По словам сотрудницы этой службы Хьордис Гудмюндсдоттир, "пока можно лишь сказать, что все происходит в достаточной близости от города Гриндавик".

После того, как в ноябре специалисты зафиксировали в Исландии повышенную сейсмическую активность, в стране действует повышенный уровень угрозы извержения вулканов.

На полуострове Рейкьянес вулканических извержений не случалось с VIII века по 2021 год. Затем они снова стали происходить - в отдаленных ненаселенных районах. Вулканологи предполагают, что этот процесс может быть началом новой эпохи вулканической активности в регионе.

#вулкан #Исландия

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