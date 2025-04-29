На данный момент более 60 процентов восстановлено

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Около 61,35% потребления электроэнергии на территории материковой Испании восстановлено после масштабного отключения света, сообщили в компании Red Eléctrica, управляющей национальной электросетью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«По состоянию на 00.00 (03.00 времени Астаны) восстановлено 61,35% спроса на электроэнергию на полуострове (14,074 мегаватта). Энергоснабжение возобновлено на 78% парка подстанций в транспортной сети», - говорится в сообщении компании в социальной сети X.

Red Eléctrica подчеркнула, что работы по возвращению нормальной работы энергосистемы продолжаются.

Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30. Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

По данным испанской компании RedElectrica, от отключения электроэнергии пострадал весь Пиренейский полуостров. Сейчас принимаются меры по восстановлению электроснабжения. Премьер-министр Испании Педро Санчес и министр энергетики Тереза Рибера направляются в офис компании, чтобы проконтролировать ситуацию, сообщает радио Cadena SER.

Часть пассажиров в мадридском метро была эвакуирована, сообщили испанские СМИ. В центре Мадрида образовались пробки из-за отключения светофоров.

Суммарное население Испании и Португалии превышает 50 миллионов человек. Сколько из них пострадали от отключения электричества, пока неясно.