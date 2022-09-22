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В историю распахнутая дверь
Игорь Прохоров

В Национальном архиве РК стартовал республиканский проект «Архив және болашақ ұрпақ», в рамках которого по всей стране пройдет более 400 познавательных мероприятий.

День открытых дверей в Нацио­нальном архиве начался прямо перед входом в здание, где состоялась торжественная линейка, а гостей приветствовали председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш, директор учреждения Сагила Нурланова и коллектив архива.

Приветственное слово коллективу и гостям архива направил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев. «Не только музеи и библиотеки, но и архивы для подрастающего поколения должны стать центром притяжения по изучению важных исторических событий, национальных традиций, деятельности видных общественных и государственных деятелей Казахстана. Важно прикоснуться к истории своей страны, наглядно увидеть, как проводятся реставрация редких книг, сканирование рукописных документов, увидеть своими глазами архивные документы о жертвах политических репрессий. Работа будет проводиться поэтапно, мы должны охватить детей разного возраста, дать доступ школьникам и студентам к особо ценным документам», – отметил министр в своем обращении.

В Национальном архиве школьников ждала интересная и насыщенная программа. Работники архива представили ребятам важнейшие документы по истории Казахстана, начиная от средневековых карт, запечатлевших территорию нашей страны, до фотофактов достижений эпохи независимости. Многие материалы архивисты сканировали и представили детям для изучения в увеличенном формате. Знакомство с архивными документами продвигалось от «станции к станции», на которых рассматривались отдельные исторические периоды.

– Мы рады встрече с молодым поколением казахстанцев, интересующихся историей нашей родины, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова. – Готовы к сотрудничеству и новым форматам работы с молодежью.

Интерес юных гостей вызвали рассекреченные архивные документы о жертвах политических репрессий, молодежном движении, становлении независимости Казахстана.

Сотрудники Национального архива провели увлекательные конкурсы и викторины на знание истории государства и национальных обычаев, познакомили детей с правилами работы архива, призванными обеспечить сохранность документов для будущих поколений казахстанцев.

День открытых дверей во всех государственных архивах страны будет проводиться ежегодно. Проект реализуется по инициативе Министерства культуры и спорта РК.

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