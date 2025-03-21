В итальянском Орбетелло массовое нашествие мошек

Европа,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Насекомые атаковали город, сделав жизнь людей невыносимой - почта закрылась, а родители не выпускают детей на улицу

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В итальянском городе Орбетелло, расположенном в районе Гроссето, сложилась критическая ситуация из-за массового нашествия мошек. Насекомые заполонили улицы, парки и даже здания, делая жизнь местных жителей «невыносимой». Рои мошек настолько плотные, что люди не могут выйти на улицу, открыть окна или проветрить помещения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Ситуация достигла такого масштаба, что 10 марта местное почтовое отделение было вынуждено закрыться, назвав происходящее «стихийным бедствием». Власти города обратились за помощью к министерству окружающей среды и министерству здравоохранения, чтобы справиться с кризисом. Начаты меры по дезинсекции, однако проблема остается нерешенной.

«Мы крайне встревожены тем, что такая ситуация возникла зимой. Это заставляет нас опасаться еще более серьезных последствий в весенне-летний период», — прокомментировал мэр Андреа Казаменти.

Жители города активно делятся своим недовольством в социальных сетях. Многие жалуются, что из-за мошек невозможно выйти из дома, отвести детей в школу или позволить им играть на улице. Кроме того, насекомые создают экономические проблемы.

Ситуация усугубляется еще и тем, что мошки становятся пищей для пауков, которые, в свою очередь, начинают увеличиваться в размерах, вызывая дополнительное беспокойство у жителей.

#Италия #мошка #насекомые #нашествие #Орбетелло

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