​В кадре успешные женщины

Героини фотовыставки – настоящие self-made персоны, добившиеся успеха в своей профессии и бизнесе, а также женщины, занятые в сфере благотворительности. В их числе – один из первопроходцев отечественной эстетической медицины Альмира Ашимова, глава интеллектуального клуба Диана Азимова, член попечительского совета благотворительного фонда Айгуль Амиржанова, основательница сети боксерских клубов Аяла Конакбаева, совладелица чайной компании Данара Карсакбаева, топ-менеджер Асель Хаирова и другие наши известные землячки. Построить карьеру, успешно посвятить себя любимому делу многим из них помогли несгибаемая сила воли, терпение, вера в удачу.

Фотограф Александр Гвилия, автор представленных фотоснимков, сумел передать женственность, красоту и характер этих достойных примера леди.

– Современные женщины наряду с мужчинами достигают впечатляющих высот в бизнесе, и при этом они заботливые дочери и сестры, любящие матери и мудрые жены. Они чтят и берегут национальные и семейные традиции, но при этом идут в ногу со временем, – отмечает организатор выставки Ольга Комиссар. – В рамках фотоэкспозиции Power of W нам хотелось показать всю глубину и многогранность женской натуры, красоту казахстанских женщин.