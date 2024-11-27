В каких городах Казахстан и Россия построят ТЭЦ

Мажилис на пленарном заседании взял в работу проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил депутат Едил Жанбыршин, рассматриваемое соглашение направлено на осуществление сотрудничества между правительствами РК и РФ по реализации проекта строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск.
«Соглашение определяет условия выполнения работ по проектированию, изготовлению, поставке оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию новых теплоэлектроцентралей, а также механизма льготного финансирования на представление казахстанской стороне российского государственного экспертного кредита. Комитет готов принять в работу законопроект», - сказал депутат.